Comme cela a été annoncé, le procès des évènements tragiques du 28 septembre 2009 est entré dans la phase de comparution des témoins. Ce lundi 13 Novembre 2023, c’est l’ancien ministre de la communication au temps du CNDD, Tibou Kamara, qui était devant le tribunal criminel de Dixinn pour son témoignage.

Après une pause de quelques heures à cause des discussions sur des aspects d’insécurité soulevés par les avocats de la défense, l’audience a repris avec la comparution de cet ancien ministre.

À l’entame de ses explications, il a révélé qu’il a été appelé par le capitaine Dadis pour se rendre au Camp Alpha Yaya Diallo à la veille de la manifestation des forces vives pour dit-il, joindre les leaders politiques dont Sidya Touré avec qui, Dadis a eu une longue période d’échanges au téléphone afin de lui convaincre sur la nécessité de reporter la marche.

«Il a été question d’appeler les organisateurs de la manifestation, afin de trouver un accord avec eux sur les conditions et les modalités de l’organisation de la manifestation. C’est n’est pas moi qui ai pris l’initiative, c’est à sa demande (Moussa Dadis Camara ndlr) que j’ai appelé l’ancien premier ministre M. Sidya Touré. Je précise à ce stade que ce n’était pas la première fois que j’appelais quelqu’un pour le président Moussa Dadis. Donc, je lui ai dit, ne quittez pas je vous passe le président. Le capitaine a commencé la conversation par les civilités habituelles, et ensuite, il lui a dit qu’il était d’accord que la manifestation ait lieu, mais qu’il y avait deux points sur lesquels il voulait discuter avec lui. Le premier point, c’est la date du 28 septembre. Il a estimé qu’à partir du moment où c’est une date historique qui est réservée à la mémoire de la Guinée comme étant une fête qui a permis de recouvrir la fierté, qu’il souhaitait que l’on épargne à cette date des conflits liés à des protestations, à des manifestations, et qu’après le 28 septembre, n’importe quelle autre date du choix des organisateurs était agréée par lui pour faire leur manifestation. La deuxième chose qu’il a demandée, c’est de délocaliser la manifestation du 28 septembre vers le stade de Nongo. Il a souhaité que la manifestation n’ait pas lieu au stade du 28 septembre, parce que ce n’était pas approprié pour la circonstance. M. Sidya Touré a expliqué que l’heure était un peu tardive, et qu’il était difficile à une heure aussi tardive de la nuit de pouvoir discuter avec ses co-organisateurs pour les convaincre du report. La deuxième chose, il a voulu rassurer le capitaine Dadis que la manifestation sera pacifique, et que de toute façon, ce qu’ils ont prévu dans leur programme, c’est de venir rencontrer les militants, prononcer un discours de circonstance et après repartir à leurs domiciles. Le capitaine a demandé encore de reporter à une date ultérieure et de bien vouloir organiser la manifestation au stade Nongo. Et puis, l’appel a été interrompu. Le capitaine m’a remis le téléphone pour rappeler M. Sidya Touré. Je l’ai rappelé. Ils ont refait la même conversation, dans les mêmes termes, face au même blocage. Et ensuite, le téléphone ne passait plus. Et quand le capitaine m’a redonné pour rappeler une seconde fois M. Sidya Touré, le téléphone ne passait plus, bien sûr, parce qu’il était éteint. Donc, je n’ai pas voulu dire cela au capitaine, pour ne pas l’énerver et créer un conflit avec M. Sidya Touré. Je lui ai simplement dit que le téléphone ne passait plus et qu’on allait essayer d’appeler les autres organisateurs de la manifestation. On a essayé avec d’autres, mais aucun des téléphones ne passait. Et donc, finalement, puisqu’on n’arrivait plus à joindre personnes, à commencer par le premier interlocuteur, j’ai vu le président Dadis un peu déçu de n’avoir pas trouvé un accord», a-t-il témoigné.

Poursuivant, Tibou Camara raconte devant le tribunal n’avoir jamais été au stade le 28 septembre 2009. Il aurait appris les nouvelles à travers les médias. Il ajoute que c’est le soir du massacre qu’il a été appelé par Dadis Camara qui l’a demandé de se rendre à son Bureau au Camp Alpha Yaya.

« Je me rappelle qu’il avait envoyé Issa qui était le gouverneur de Mamou dans un véhicule avec d’autres agents me chercher pour que je puisse les retrouver au Camp. Lorsque je suis arrivé, j’ai trouvé le capitaine Dadis assis dans un couloir, les mains sur la tête. Il m’a dit: « Tibou, tu as vu ce qu’on m’a fait ? Est-ce que tu as vu ce qu’on m’a fait?» J’étais un peu surpris, mais là, celui que j’ai vu était littéralement dévasté et naturellement je n’avais pas de mots, surtout qu’entre-temps, il a continué dans son bureau, puisque le couloir est non loin de son bureau. Et lorsqu’il est entré dans son bureau, comme toujours, il y avait d’autres collaborateurs qui étaient assis. Je crois que c’était ceux qui étaient déployés sur le terrain ou en tout cas qui appartenaient au service de sécurité qui étaient là en ce moment, parce que les premières explications étaient en train d’être données sur le déroulement et le fil de la journée», a expliqué Tibou.