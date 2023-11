Suspendu pendant trois semaines à la demande du parquet qui réclamait le temps de préparer le début des auditions des témoins, puis en raison du débrayage des avocats, le procès du massacre du 28 septembre 2009 a repris ce lundi 13 novembre 2023. Interrogé sur cette reprise, le secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH) a exprimé les inquiétudes de son organisation quant à la sécurité des différentes parties au procès.

«Nous sommes heureux que les audiences reprennent, mais en même temps, nous sommes inquiets. Nous sommes heureux parce qu’évidemment ce procès qui est emblématique et important pour nous doit aller jusqu’à son terme. Cependant, nous sommes inquiets parce que ce qui s’est passé à la Maison centrale de Conakry montre aussi que les avocats de la partie civile et même ceux de la défense et les membre du parquet ne sont pas en sécurité. Parce qu’un lieu aussi sécurisé a pu être attaqué et des gens sont sortis, donc nous sommes inquiets», a fait savoir Me Drissa Traoré dans l’émission “Mirador “ sur FIM FM.

Concernant le cas de Claude Pivi qui reste toujours introuvable depuis l’attaque contre la maison centrale, le secrétaire général de la FIDH ne cache pas son inquiétude.

«Beaucoup de choses ont été dites que ça soit par les avocats, les parties civiles et certaines personnes de la partie civile qui ont carrément donné le nom de Claude Pivi donc les victimes et les avocats des victimes sont inquiets parce qu’on se savent à tous moments que les choses peuvent intervenir».

Me Drissa Traoré invite les autorités à renforcer davantage la sécurité des parties prenantes au procès afin que le procès puisse continuer jusqu’à la manifestation de la vérité.

« Nous pensons que les dispositions sécuritaires doivent être renforcées, elles peuvent être physiques et pratiques. Ce matin, avec ce qu’on a pu avoir comme information, sur le plan physique, on ne voit pas de différence avec les autres jours. Nous espérons de façon pratique que les choses vont changer. Et nous espérons surtout aussi que le garde des Sceaux et le coordinateur de l’organisation de ce procès prendront les mesures en liaison avec les avocats et les parties civiles pour assurer la sécurité parce que c’est assez important. Lorsque les audiences se terminent et que les avocats rejoignent leurs domiciles, c’est là qu’il y a la plus grande insécurité. Donc c’est pour cela que nous disons qu’il est important que le ministre de la Justice et l’ensemble des parties prenantes fassent une réflexion le plus tôt que possible pour identifier les points nécessaires et déterminer les mesures à prendre pour que chacun puisse se sentir en sécurité afin de continuer de manière sereine ce procès qui est très important ».