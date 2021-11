Le Président de la transition, le Col. Mamadi Doumbouya en compagnie d’une forte délégation a effectué des visites inattendues dans plusieurs ministères dont celui de la Santé et de l’Hygiène Publique le jeudi 11 Novembre 2021.

Devant les cadres du département de la santé, le Président de la République souhaite que le « domaine médical ne soit plus utilisé comme un fonds de commerce ». Une manière d’encourager la population guinéenne de se soigner dans les hôpitaux publics du pays. «Le ministre de la santé a pour mission de soigner les Guinéens. Et nous, nous avons comme mission de lui donner les moyens nécessaires pour soigner nos concitoyens que ce soit Labé, Kankan, jusqu’à N’zerekoré. Nous avons devoir de soigner tous nos frères et de révolutionner le domaine médical en Guinée, à savoir que nous n’avons plus besoin de faire du domaine médical un fonds de commerce. Et bien entendu au service de la population guinéenne qui est vaste et qui va d’ici jusqu’à Yomou en passant par toutes les préfectures » a laissé entendre le colonel Mamadi Doumbouya.

Il a par ailleurs rassuré au ministre Mamadou Pathé Diallo son engagement et sa détermination à soigner tous les Guinéens. « Nous avons la détermination sincère de soigner nos frères et les éviter de sortir pour aller se soigner ailleurs qui ne redore pas en effet l’image de notre pays. Mon devoir en tant que Président de la Transition, c’est de m’occuper de nos malades. Et le ministre le fera parce qu’il aura tout mon soutien pour qu’on soigne nos frères et sœurs ici » a souligné le chef de l’État.