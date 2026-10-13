RDC : de chef d’État à chef rebelle, le virage politique de Joseph Kabila

De son arrivée au pouvoir en janvier 2001 à sa condamnation à mort par contumace en 2025, Joseph Kabila a traversé plusieurs séquences majeures de l’histoire politique de la République démocratique du Congo (RDC). Guerre, négociations de paix, élections contestées, bras de fer institutionnels et rupture avec son successeur ont marqué le parcours de cet ancien président, qui a dirigé le pays pendant près de dix-huit ans. Après une période de retrait relatif, il revient au premier plan avec une stratégie d’opposition qui le rapproche ouvertement de responsables de la rébellion dans l’est du pays.

La création, ce 12 octobre 2026, du Front pour la refondation de la nation (FRN), une coalition politico-militaire associant notamment des figures du M23, soulève une question centrale : comment celui qui a incarné l’État congolais pendant près de deux décennies entend-il aujourd’hui le refonder en s’alliant à des forces qui combattent les institutions qu’il a dirigées ?

Pour comprendre les contradictions du parcours de Joseph Kabila, il faut remonter à janvier 2001. À 29 ans, il accède à la présidence après l’assassinat de son père, Laurent-Désiré Kabila, tué le 16 janvier par l’un de ses gardes du corps. Dix jours plus tard, le 26 janvier, il prête serment et prend la tête d’un pays fragilisé par des années de guerre, les rivalités régionales et la fragmentation de son appareil sécuritaire.

Son accession au pouvoir ne résulte pas d’une élection présidentielle. Elle intervient dans le cadre d’une succession politique exceptionnelle, alors que la survie de l’État et la recherche d’une issue au conflit constituent des enjeux majeurs. Avant de devenir président, Joseph Kabila avait acquis une expérience militaire au sein des forces engagées dans la conquête du pouvoir par son père. Son parcours est donc étroitement lié à l’histoire militaire et politique du régime qui l’a précédé.

Mais le nouveau chef de l’État ne se contente pas de cette légitimité héritée. Il doit également composer avec les autres protagonistes de la guerre et convaincre que son pouvoir peut conduire le pays vers la paix, la réunification et le retour à des institutions représentatives.

L’un des tournants de cette période est le processus de paix qui débouche sur l’accord intercongolais de Sun City, en Afrique du Sud, en décembre 2002. Les négociations ouvrent la voie à une transition politique mise en place en 2003, associant différentes composantes politiques et militaires. L’objectif est de réunifier le pays, de préparer les institutions et d’organiser des élections générales.

En 2006, Joseph Kabila franchit une nouvelle étape. Il remporte la première élection présidentielle au suffrage direct organisée à l’issue de cette transition, avec environ 58 % des voix au second tour face à Jean-Pierre Bemba. Il passe ainsi d’une légitimité issue de la succession à une légitimité électorale. Mais les affrontements qui suivent l’annonce des résultats rappellent la fragilité du processus politique et la persistance des tensions entre les principaux acteurs.

Cinq ans plus tard, il est réélu lors d’un scrutin contesté, marqué par des accusations d’irrégularités et des violences. La Commission électorale proclame sa victoire, sans parvenir à dissiper les doutes d’une partie de l’opposition et de la société civile sur la transparence du vote.

Ces deux élections révèlent une contradiction qui traversera son exercice du pouvoir : Joseph Kabila contribue à conduire le pays vers un système électoral pluraliste, mais les conditions de son maintien à la tête de l’État alimentent progressivement la défiance envers les institutions.

Le paradoxe est là. Celui qui a participé à la reconstruction de l’ordre institutionnel congolais devient, au fil des années, l’un des principaux acteurs des controverses sur le fonctionnement de cet ordre.

Le bras de fer avec Félix Tshisekedi

Joseph Kabila quitte la présidence en janvier 2019, à l’issue d’une transition politique qui porte Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais son départ ne signifie pas la fin de son influence. L’ancien président conserve des relais politiques, notamment à travers le Front commun pour le Congo (FCC), qui reste une force importante dans les institutions durant les premières années de la nouvelle présidence.

Les relations entre les deux hommes se dégradent progressivement. La rupture entre leurs camps devient manifeste en 2020 et 2021, lorsque Félix Tshisekedi cherche à se dégager de l’influence politique de son prédécesseur et à recomposer les équilibres institutionnels. La fin de la coalition entre le FCC et le camp présidentiel marque un tournant dans leur confrontation.

Le conflit prend une dimension encore plus sensible lorsque les autorités congolaises accusent Joseph Kabila d’entretenir des liens avec le mouvement rebelle du M23, actif dans l’est du pays. L’ancien président conteste ces accusations et dénonce une instrumentalisation politique de la justice.

En 2025, ce bras de fer franchit un seuil décisif. Le pouvoir engage une procédure visant à lever son immunité afin de permettre des poursuites en lien avec son rôle présumé dans l’insurrection. En mai, le Sénat autorise cette levée d’immunité.

Le 30 septembre 2025, la Haute Cour militaire de Kinshasa le condamne à mort par contumace. Il est reconnu coupable de plusieurs infractions, dont la trahison, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et la participation à une insurrection. Les accusations portent notamment sur son soutien présumé au M23 et à ses alliés.

Selon les informations rapportées par les médias locaux, Joseph Kabila n’a pas comparu au procès et n’était pas représenté par un avocat. Il rejette les accusations et considère la procédure comme politiquement motivée.

La distinction est importante : la condamnation est une décision judiciaire, tandis que les faits reprochés à l’ancien président et son rôle présumé dans la rébellion doivent être présentés à la lumière des éléments du dossier et de sa contestation. Sa dénonciation d’un procès politique ne suffit pas à établir une instrumentalisation de la justice. De même, la gravité des accusations ne dispense pas d’examiner les conditions dans lesquelles la procédure s’est déroulée.

La portée politique du verdict est considérable. Un ancien chef de l’État, qui a dirigé la RDC pendant près de dix-huit ans et quitté la présidence en 2019, est désormais condamné par la justice militaire de son pays pour des faits liés à une insurrection dirigée contre les institutions.

Cette décision complique davantage toute perspective de réconciliation entre Joseph Kabila et le pouvoir de Félix Tshisekedi. Elle place également l’ancien président dans une situation où son avenir politique se confond de plus en plus avec une bataille judiciaire et sécuritaire.

Au-delà de son cas personnel, cette affaire ravive les interrogations sur la capacité des institutions congolaises à traiter les dossiers impliquant les plus hauts responsables sans que la justice soit perçue comme un instrument de règlement des comptes politiques.

Du Mouvement Sauvons la RDC au Front pour la refondation de la nation

C’est dans ce contexte que Joseph Kabila intensifie son offensive politique. Le 15 octobre 2025, à l’issue d’un conclave de forces politiques et sociales organisé à Nairobi, au Kenya, il annonce la mise en place d’une nouvelle plateforme baptisée « Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo ».

D’après la déclaration finale rapportée par Radio Okapi, cette initiative entend notamment mettre fin à ce que ses membres qualifient de dictature et restaurer l’autorité de l’État.

L’ancien président se présente alors comme un acteur de la sauvegarde de la République et du rétablissement de l’autorité publique. Mais cette ambition soulève déjà une question : quelle forme doit prendre cette restauration et par quels moyens peut-elle être menée ?

Le 12 octobre 2026, une nouvelle étape est franchie à Goma avec l’annonce de la création du Front pour la refondation de la nation (FRN). Selon les informations rapportées par l’Agence France-Presse et Reuters, cette coalition politico-militaire est appelée à prendre le relais de l’alliance AFC-M23. Elle associe Joseph Kabila à plusieurs responsables du mouvement rebelle, notamment Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Freddy Kaniki et Sultani Makenga, présentés comme vice-présidents de la nouvelle organisation.

Le changement est majeur. En 2025, l’ancien président mettait en avant une démarche de dialogue et de consultations politiques, tout en rejetant les accusations de soutien à la rébellion. Un an plus tard, il se retrouve à la tête d’une coalition qui réunit des acteurs politiques et des responsables militaires liés au camp insurgé.

Selon les informations publiées par l’AFP, le FRN entend mutualiser ses forces, ses ressources et ses moyens pour mettre fin à ce qu’il qualifie de tyrannie, y compris par la force. La nouvelle structure dépasse ainsi le cadre d’une plateforme électorale ou d’un simple regroupement de partis d’opposition.

Il convient toutefois de distinguer les déclarations publiques de la coalition de ses objectifs opérationnels réels. La création du FRN et la présence de responsables du M23 au sein de sa direction constituent des éléments rapportés par les médias. Ils ne permettent pas, à eux seuls, d’établir toutes les intentions que l’on pourrait prêter à ses dirigeants.

Une contradiction politique demeure néanmoins au cœur de cette nouvelle alliance : Joseph Kabila affirme vouloir refonder l’État congolais tout en s’associant à des forces armées qui combattent le gouvernement central et contrôlent une partie du territoire national.

Le paradoxe d’un ancien président qui veut refonder l’État

Le terme « refondation » suppose un diagnostic sur l’état du pays, mais aussi un projet de transformation. Pour un ancien président, il implique inévitablement de rendre compte du bilan de ses années au pouvoir.

Joseph Kabila a dirigé la RDC de janvier 2001 à janvier 2019. Son bilan ne peut être ramené à une seule question. Il comprend le processus de transition, les élections de 2006 et la consolidation de certaines institutions, mais aussi les contestations électorales de 2011, la crise provoquée par le report du scrutin prévu en 2016, la répression de manifestations et les tensions autour de la fin de son mandat.

Ces épisodes font partie du contexte nécessaire pour apprécier le projet qu’il défend aujourd’hui. Ils invitent à interroger la cohérence entre son expérience du pouvoir et les transformations qu’il présente désormais comme indispensables.

Pourquoi les réformes qu’il juge aujourd’hui nécessaires n’ont-elles pas été menées, ou n’ont-elles pas produit les résultats attendus, pendant ses années à la tête du pays ? Quelle place entend-il accorder à la compétition électorale, aux institutions civiles et au pluralisme politique dans son nouveau projet ? Et comment concilier la restauration de l’autorité de l’État avec une alliance qui comprend des forces armées opposées au gouvernement central ?

Ces interrogations prennent une dimension particulière dans un pays toujours confronté à la guerre dans sa partie orientale. Une coalition politico-militaire ne fonctionne pas selon les mêmes règles qu’un parti engagé dans la compétition électorale. La place accordée aux armes, la représentativité de ses dirigeants et les garanties offertes aux populations vivant dans les zones de conflit constituent autant de questions auxquelles le FRN devra répondre.

Le paradoxe est également personnel. Après avoir quitté le pouvoir en 2019, Joseph Kabila est condamné à mort par contumace en 2025, avant d’annoncer, en 2026, la création d’une coalition à dimension militaire. La justice congolaise le condamne pour des faits liés à une insurrection présumée ; lui et ses alliés présentent leur action comme une lutte contre les dérives du pouvoir en place.

Ces deux récits sont profondément antagonistes. Leur examen exige de distinguer les arguments politiques, les faits établis et les accusations judiciaires, sans confondre les uns avec les autres.

Le parcours de Joseph Kabila met ainsi en lumière une tension persistante de la vie politique congolaise : celle qui oppose la conquête et l’exercice du pouvoir par les institutions à la contestation de l’autorité de l’État par les armes.

Arrivé à la présidence après l’assassinat de son père, il a dirigé une transition négociée avec différents acteurs politiques et militaires, puis exercé le pouvoir dans le cadre d’élections nationales. Après son départ, il a conservé une influence politique avant d’entrer dans un conflit ouvert avec son successeur.

La création du Front pour la refondation de la nation marque une nouvelle étape de cette trajectoire. Elle place désormais l’ancien président face à une question centrale : peut-on prétendre reconstruire un État en s’appuyant sur une coalition qui comprend des forces armées engagées contre cet État ? C’est autour de cette contradiction que se joue une part essentielle de la nouvelle stratégie politique de Joseph Kabila.