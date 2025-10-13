En marge du meeting tenu ce lundi 13 octobre 2025 au siège du SLECG, suivi d’un sit-in devant le ministère de l’Éducation pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A), les enseignants contractuels ont été reçus par le ministre Jean Paul Cédy.

Face aux manifestants qui réclament leur prise en charge par l’Etat, le ministre a appelé à la concertation et à la recherche de solutions communes. “Ce que je vous conseille, c’est de toujours privilégier le dialogue. Nous avons toujours gardé la porte ouverte à vos représentants. Vous êtes passés d’un premier à un second groupe, et le processus avance. Le cadre de concertation existe, vous pouvez vous y référer. Nous sommes tous des enseignants, et il n’y a aucune raison d’exclure qui que ce soit. Chaque fois que l’État aura besoin d’enseignants, il recrutera parmi les jeunes qualifiés. Ceux qui ont déjà une expérience ont naturellement plus de chances d’être recrutés”, a-t-il déclaré.

Jean Paul Cédy a également rappelé que le processus de recrutement en cours avait été défini d’un commun accord avec l’intersyndicale de l’éducation. “Nous avons retenu ceux que nous pouvions retenir, et il n’est pas possible de changer les règles en cours de route. Notre volonté commune est de vous voir heureux et épanouis. Je vous donne ces conseils en tant que frère et cadre : il ne faut pas s’accrocher à une seule branche, mais chercher ensemble des solutions”, a-t-il insisté.

Poursuivant, le ministre a réaffirmé sa disponibilité à écouter les enseignants contractuels. “J’ai reçu votre mémorandum, que je connais presque par cœur. Nous continuons à chercher des solutions. Mais je ne pense pas que ce soit à travers des sit-in ou d’autres actions brusques que nous avancerons. Nous n’avons exclu ni refusé personne. Chaque fois que les moyens le permettent, nous recrutons. C’est ainsi que fonctionne l’État. Je vous encourage à poursuivre dans la réflexion, le dialogue et la communication, plutôt que dans la confrontation.”

Jean Paul Cédy a conclu son intervention en présentant ses condoléances pour le décès d’un enseignant contractuel : “Je vous présente mes condoléances pour le collègue disparu, un cadre que nous respections profondément. Je reste à votre disposition.”