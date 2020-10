Stéven Koutsis était accompagné de madame Bisola Ojikutu, cheffe de la section politique et économique de l’Ambassade des Etats-Unis. Ils étaient porteurs des messages de la quiétude sociale et de la paix, émanant de l’État américain dans cette période de tensions préélectorale.

Il s’agit d’une série de rencontre initiée par l’Ambassade des Etats-Unis en Guinée, et qui est déroulée par le chargé des Affaires.

Chez le Front national pour la défense de la Constitution, monsieur Stéven Koutsis s’est renseigné d’avantage de la situation du pays avant de passer le message de stabilité et l’instauration de la paix, des Etats-Unis d’Amérique.

La coordination nationale du Fndc, après avoir exposé les réalités auxquelles elle est confrontée, a soulevé des conditions pour que la Guinée sorte de cet état, surtout en cette période cruciale.

« On lui a donné notre lecture et notre analyse de la situation. Contrairement à l’idée reçue que le FNDC boycotte les élections, nous avons donnée des clarifications sur notre position en ce qui concerne les problèmes d’accaparement du pouvoir, de la mauvaise gouvernance et nous avons expliqué au chargé d’affaires jusqu’où le FNDC est attaché à la paix, à la stabilité, à la cohésion et au bien-etre de tous les Guinéens », a expliqué Abdourahmane Sano, coordinateur national du Front.

La rencontre a servi de cadre également pour ces acteurs de la société civile, de rappelé le cas de leurs amis qui sont en prison, et en exil.

« On sait qu’aujourd’hui, qui veut la paix, doit œuvrer à ce que monsieur Alpha Condé respecte la loi, doit œuvrer à ce que les acteurs politiques, toute obédience confondue, surtout qui sont engagés dans le processus électoral, prônent un discours apaisé, mais nous pensons que la situation de la Guinée est bien plus profonde qu’une simple question électorale […] », a martelé Abdourahmane Sano.