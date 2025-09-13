L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a alerté sur la multiplication de contenus fabriqués à l’aide de l’intelligence artificielle, notamment des images et vidéos truquées mettant en scène le président de la République et d’autres responsables publics.

Selon l’agence, « ces pratiques constituent une atteinte grave au droit à l’image, à l’honneur et à la dignité », et sont strictement réprimées par la législation guinéenne.

La note rappelle que la loi prévoit :

« la responsabilité civile et pénale de l’auteur, avec retrait du contenu et réparations » ;

« des sanctions allant jusqu’à 5 à 10 ans d’emprisonnement et de lourdes amendes » ;

« la protection de la vie privée, de l’honneur et de la dignité comme principes fondamentaux ».

L’ANSSI prévient par ailleurs qu’elle « peut retracer les activités en ligne et tenir les auteurs responsables ». Elle invite donc chaque citoyen « à la vigilance et à une utilisation responsable des réseaux sociaux, afin de protéger les institutions et construire un espace numérique sûr et respectueux au service du développement de la Guinée ».

Dans un contexte mondial marqué par la prolifération des deepfakes, cette mise en garde vise à prévenir toute tentative de manipulation de l’opinion publique et à rappeler que les auteurs de telles pratiques s’exposent à des poursuites.