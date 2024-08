En guise de protestation contre les nouvelles mesures fiscales et économiques des nouvelles autorités du pays, la presse sénégalaise a organisé une “journée sans presse”, ce mardi 13 août 2024.

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) dénonce les autorités en place depuis avril pour plusieurs actions considérées comme des atteintes à la liberté de presse. Ces accusations incluent le blocage des comptes bancaires des entreprises de presse pour non-paiement d’impôts, la saisie de matériel de production, la rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires, ainsi que le gel des paiements dus aux médias. Selon le CDEPS, ces mesures viseraient à contrôler l’information et à soumettre les acteurs des médias.

Selon l’AFP, le mot d’ordre est largement suivi, la quasi-totalité des journaux n’est pas parue ce mardi. Les radios privées RFM et iRadio, deux des principales du pays, ont diffusé de la musique à l’heure du journal de la matinée.

Tandis que les télévisions privées comme TFM, ITV et 7TV reprennent les visuels et les slogans des éditeurs de presse pour marquer leur solidarité.

Toutefois, certains journaux favorables au pouvoir comme le quotidien Le Soleil et les journaux Walf Quotidien et Yoor-Yoor, ainsi que les chaînes de télévision RTS et Walf TV ont aussi continué à émettre.