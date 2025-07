L’annonce du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation concernant la suppression du Certificat de fin d’études élémentaires (CEE) suscite de vives réactions dans le secteur de l’éducation.

Alors que le débat autour de ce sujet s’intensifie, le Syndicat National de l’Éducation (SNE) sort de son silence et appelle à une réforme plus méthodique, inclusive et respectueuse des partenaires sociaux.

Joint par Guinee360, le secrétaire général de cette structure syndicale, Michel Pépé Balamou, a exprimé son regret d’avoir appris cette décision à travers un compte rendu du conseil de cabinet du département, sans consultation préalable des syndicats du secteur.

« Le ministère est notre partenaire idéal. Nous avons une obligation morale, professionnelle, et même légale d’entretenir une collaboration forte avec lui. Or, cette réforme a été décidée sans dialogue structuré avec les syndicats », a-t-il déploré.

Pour lui, une réforme aussi sensible ne peut se faire sans l’implication de toutes les composantes de la nation.

« L’école appartient à tout le monde : aux élèves, aux parents, aux enseignants, aux syndicats, et au gouvernement », souligne le syndicaliste, rappelant des précédents douloureux.

« La suppression de la composition sous l’ancien ministre Ibrahima Kourouma a été perçue comme un échec. Elle a été annulée plus tard par son successeur. Ce genre de revirements nuit à la crédibilité des réformes », prévient-il.

Dans ce débat, le SNE affirme ne pas vouloir s’ériger en force d’imposition ni d’opposition, mais appelle à un dialogue respectueux avant toute mise en œuvre. « Nous avons déjà des pistes de réflexion prêtes à être partagées », a-t-il annoncé.

C’est pourquoi Michel Pépé Balamou affiche sa volonté de jouer un rôle actif si le ministère ouvre un cadre de concertation.

« Nous sommes disposés à contribuer de manière significative à cette réforme. Mais cela doit se faire avec méthode, avec respect, et en reconnaissant le rôle des partenaires sociaux », a-t-il insisté.

Pour l’heure, le SNE n’est pas engagé dans une synergie d’action avec d’autres structures syndicales.

Toutefois, il n’écarte pas une éventuelle collaboration. « Nous parlons au nom de notre propre structure, indépendante. Mais nous ne fermons pas la porte à une synergie avec d’autres syndicats. Ce qui compte, c’est l’avenir de notre école », a-t-il conclu.