La Fédération syndicale autonome des banques, assurances et micro finances de Guinée (FESABAG) est en position de déclencher une grève générale et illimitée. Une réunion s’est tenue ce mercredi 13 juillet 2022 au siège de la structure à Kaloum, entre le syndicat et les travailleurs de la banque.

Dans une déclaration rendue publique à cet effet, le secrétaire général du syndicat déclare a déclaré que c’est avec «une profonde déception que nous avons appris la récidive de l’arnaque de nos banques à travers des décisions de justice peu orthodoxes en faveur de clients indélicats pour mettre nos institutions en péril».

A en croire le syndicaliste, les récents jugements rendus contre Ecobank et Afriland First Bank rappellent le passé douloureux auquel les travailleurs des banques sont confrontés dans la gestion de institutions guinéennes: « Aujourd’hui, les condamnations de Ecobank et de Afriland First Bank par suite de crédits accordés à des clients en complicité avec des magistrats véreux sont une parfaite illustration du dysfonctionnement de l’appareil judiciaire et la volonté manifeste de nuire voire mettre en péril nos institutions financières. Dans cette logique la FESABAG dans son rôle régalien de défense du travail et des travailleurs ne cautionnera et n’acceptera jamais cette envie machiavélique de contribuer à la fermeture de nos institutions» , a exprimé Abdoulaye Sow.

Ces pratiques d’un autre âge ne passeront jamais, rassure Abdoulaye Sow. C’est pourquoi, il déclare que la FESABAG, « décide de consacrer la journée du jeudi 14 juillet 2022 à des réunions d’information des travailleurs sur la situation qui sévit dans nos institutions et se réserve le droit d’user de tous les moyens légaux en sa possession pour mettre un terme à pareille pratique.»

« La FESABAG informe l’ensemble des travailleurs des Banques, Assurances et Institutions de Microfinances, que faisant suite aux condamnations inappropriées de ECOBANK et de AFRILAND FIRST BANK visant à mettre en péril nos institutions et donc nos emplois, décide que la journée du 14 Juillet 2022 sera consacrée à une Assemblée Générale des travailleurs du secteur financier à la devanture de ECOBANK», a-t-il conclu.

Il faut signaler par ailleurs que pendant la journée de ce mercredi, toutes les banques ont travaillé partiellement.