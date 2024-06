Très critiqué après l’élimination de la Guinée lors de la CAN 2023 et récemment après la défaite contre le Mozambique, le jeune attaquant guinéen a décidé de faire une pause avec la sélection nationale guinéenne.

On se souvient tous de la fameuse action de Facinet Conté contre le Congo. Cette opportunité qui aurait pu changer le parcours de la Guinée lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Depuis lors, son nom est célébrée dans les rues de Conakry et sur les réseaux sociaux et pas vraiment pour la bonne cause.

Dans un message posté sur son compte Instagram, le joueur de 19 ans a officialisé sa décision.

« Après mûre réflexion, j’ai décidé de prendre une pause dans ma carrière en équipe nationale. Cette décision n’a pas été facile à prendre, car représenter mon pays a toujours été un immense honneur et une grande fierté pour moi. Je me suis toujours donné à fond à chacune de mes apparitions avec le Sily.

Je tiens à remercier mes coéquipiers, l’entraîneur, le staff et les supporters pour leur soutien indéfectible. Vos encouragements ont été une source de motivation et d’inspiration. Ce n’est pas un adieu, mais simplement un au revoir. Je continuerai à suivre et à soutenir notre équipe nationale avec passion, en espérant revenir plus fort à l’avenir…» a partagé le nouveau joueur des Youngs Boys de Berne.

Des insultes contre sa personne, mais aussi contre sa défunte mère ainsi que le reste de sa famille, seraient à la base de cette décision. Toutefois, il est attendu dans la liste de l’équipe olympique guinéenne pour les J.O Paris 2024.