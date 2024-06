L’entreprise Smart a inauguré, ce mercredi 12 juin 2024, son premier showroom en Guinée, marquant une étape cruciale dans le domaine de la sécurité. Situé en plein cœur de Conakry, dans le quartier Almamya à Kaloum, ce showroom propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la haute sécurité aux équipements anti-terrorisme, ainsi que des solutions avancées en sécurité numérique et anti-espionnage.

Abdoulaye Diallo, Directeur Général de Smart, a exprimé sa fierté lors de la cérémonie d’ouverture. « Nous sommes réunis aujourd’hui pour l’ouverture du showroom de Smart, destiné à tous les produits de sécurité. Ce que nous faisons, personne d’autre ne le fait en Guinée. Tous les produits présentés ici sont une innovation pour le pays, permettant à nos gouvernants, directeurs de sociétés et acteurs du secteur minier de respecter les normes de sécurité. Ils pourront désormais se ravitailler directement chez nous, sans avoir à se tourner vers l’extérieur. »

Cet entrepreneur, qui œuvre passionnément depuis 10 ans dans la transformation numérique et l’innovation, a également partagé la vision future de l’entreprise Smart. « Notre objectif est d’ouvrir des showrooms dans tout le pays et dans la sous-région, en étoffant notre gamme de produits et en accompagnant nos partenaires, qu’ils soient institutionnels ou industriels», a-t-il assuré.

Marius Metchro, Responsable Technique chez Smart, a souligné les partenariats stratégiques de l’entreprise avec des constructeurs renommés comme Automaty Système. « Grâce à ces partenariats, nous avons la capacité d’installer tous types de produits de sécurité, qu’ils soient électroniques ou digitaux, en fonction des besoins de nos clients. Nous ambitionnons de faire de la Guinée un pays émergent dans le domaine de la sécurité. Il est possible de rivaliser avec les pays développés, à condition de nous faire confiance, car nous sommes les meilleurs dans notre domaine. »

Cette cérémonie a également accueilli des témoignages de partenaires clés, dont un responsable du port autonome de Conakry, Aboubacar Sidiki Dramé, directeur de l’administration et des ressources humaines, qui a exprimé sa gratitude envers Smart. « Participer à l’ouverture de ce showroom est un plaisir. Grâce à Smart, nous avons triplé nos recettes liées aux accès en seulement un an, récupérant ainsi notre investissement initial pour les barrières et augmentant significativement notre chiffre d’affaires. »

Le showroom de Smart est le résultat de plusieurs années de dévouement et de professionnalisme. Cette nouvelle installation promet de révolutionner la manière dont la sécurité est perçue et mise en œuvre en Guinée, offrant aux gouvernants et aux entreprises locales des solutions innovantes et fiables. Avec cette ouverture, Smart réaffirme son engagement à renforcer la sécurité en Guinée et à positionner le pays comme un leader dans le domaine de la sécurité en Afrique de l’Ouest.