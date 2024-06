Le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a animé une conférence de presse, ce jeudi 13 juin 2024. À cette occasion, le procureur spécial, Aly Touré et ses collaborateurs ont fait état des dossiers enregistrés depuis janvier 2022.

Depuis sa création en janvier 2022, la CRIEF a reçu 183 procès-verbaux répartis comme suit : 120 dossiers ont été orientés en information, 31 dossiers ont été communiqués directement à la chambre de jugement, 12 dossiers pris en flagrant délit et 20 dossiers classés sans suite. Au total, 552 personnes poursuivies devant la CRIEF dont 418 hommes, 58 femmes et 76 personnes morales.

Pour ce qui est des dossiers reçus et transmis pour jugement ou bien à l’information judiciaire, Daouda Sayon Doumbouya a précisé : ‘‘Nous avons à l’instant 44 dossiers usés. Nous avons des décisions de règlement, c’est-à-dire des décisions prises devant la Chambre de l’instruction de la CRIEF, et nous avons des décisions définitives. Ce n’est pas dire que les décisions sont exécutoires, non. Il y a des décisions qui ne sont pas exécutoires, il y a des décisions qui ont été rendues devant la Chambre de jugement, et d’autres rendues par la Chambre des appels, et parfois même par la Cour suprême. Donc, au total, nous avons 44 dossiers dans lesquels des décisions ont été rendues. Les décisions rendues par la Chambre de l’instruction ou bien la Chambre de contrôle de l’instruction, nous avons 26 dossiers. Devant la Chambre de jugement ou bien la Chambre des appels, nous avons 18 dossiers. Ce qui fait, en tout, les 44 dossiers qui ont connu une décision”.

Concernant les personnes détenues présentement au compte de la CRIEF à la Maison centrale de Conakry, ce sont, au total, 13 personnes. “Tandis que 9 personnes sont en jugement, soit devant l’instance ou bien en appel et 4 personnes sont au compte de la chambre des appels, au compte de la Chambre de l’instruction ou bien de la Chambre de contrôle de l’instruction. Donc, ce qui fait au total 13. Au nombre des dossiers en instances, après déduction des dossiers classés sans suite, qui sont au nombre de 20, et les dossiers usés, qui sont au nombre de 44, déduits dans le nombre total des PV, des plaintes ou bien des dénonciations reçues, qui sont au nombre de 183, nous resterons avec 119 dossiers en instances, nous resterons avec 119 dossiers en instances, qui sont répartis également comme suit. Devant la Chambre de jugement et la Chambre des appels, Donc, à ce niveau, nous avons 44, nous avons 44 dossiers en jugement et 78 dossiers à l’instruction, au compte de l’instruction, la Chambre de l’instruction ou bien la Chambre de contrôle de l’instruction”.

Pour les infractions la CRIER a fait une statistique répartie en trois catégories. Les infractions économiques et financières qui englobent les détournements des deniers publics, les blanchiments, les cas de corruption et autres infractions assimilées.

“Nous avons en tout 171 dossiers qui sont concernés par les infractions économiques et financières. Au titre des produits pharmaceutiques, nous avons 10 dossiers. Et au titre d’atteinte à l’environnement, nous avons là, dans ce cas, deux dossiers. Ce qui fait là, à ce niveau aussi, les 183 dossiers», précise le greffier”.