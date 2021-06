Fidèle à ses objectifs de lutter contre l’échauffement climatique à travers le restauration du couvert végétal, le Conseil des Jeunes Ressortissants et Résidents de Koundara « COJERREK” lance sa quatrième édition de la semaine du reboisement.

«Après la réussite des trois premières éditions de la « Semaine Préfectorale du Reboisement », le COJERREK lance solennellement le démarrage de la 4ème édition dédiée cette année aussi à une personnalité qui a marqué positivement la Population de Koundara. Pour cette édition, nous l’avons dédiée en la personne du Feu Elhadj Mamadou Diouhé DIALLO, l’un des plus grands éducateurs que la localité ait connue» a déclaré Korka Boiro, président du COJERREK.

Publicité

Pour une meilleure réussite de cette édition le président de l’organisation appelle à la mobilisation. «Nous sollicitons la contribution de toutes les bonnes volontés. Car, comme l’enseigne ce petit dicton, « Celui qui plante un arbre, n’a pas vécu pour rien « » a martelé M. Korka Boiro.

Cette édition se déroulera du 22 au 29 juillet 2021 dans la préfecture de Koundara d’après le secrétaire général du COJERREK, Mamadou Keïta.

«Pour cette édition, nous avons prévu de planter 2,5 hectares. Le plan d’action est de reboiser dans la commune urbaine de Koundara ainsi que dans les six sous préfecture à savoir, Guingan, Kamaby, Sambaïlo, Sareboido, Termessé et Youkounkou» a précisé le secrétaire général du COJERREK.

Il faut noter que le Conseil des Jeunes Ressortissants et Résidents de Koundara « COJERREK » est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui a pour Objectif Principal, la Restauration du Couvert Végétal de la Préfecture de Koundara par des actions de Reboisement et la lutte contre le déboisement abusif.

Contacts: +224 622 47 96 02 / +224 622 42 09 57