Le président de l’UFD a dénoncé les conditions de détention des hommes politiques et acteurs sociaux, au cours de l’assemblée virtuelle, ce samedi 12 juin 2021. Cependant, sur le cas spécifique des cadres de son parti, il a fait un appel aux militants, les invitant de ne pas tenir des propos discourtois à leur égard, malgré leur volonté exprimée pour une éventuelle participation au cadre de dialogue politique et social.

«J’ai horreur de l’injustice, même si elle frappe mes adversaires ou mes ennemis. Je n’aime pas l’injustice. Depuis 2011, on a abattu à bout portant des manifestants pacifiques, plus de 250 citoyens. Aucune enquête n’a été diligentée, aucun coupable n’a été identifié pour être sanctionné. Le pouvoir s’acharne sur les militants de l’opposition et du Fndc», fustige l’ancien Chef de file de l’opposition.

Des citoyens innocents, plusieurs cadres de l’Ufdg, de l’ANAD et du Fndc sont arrêtés et détenus dans les différentes prisons du pays, rappelle Cellou Dalein. «Leur crime, c’est d’avoir adhérer à l’Ufdg », dénonce l’opposant.

«Lorsque je dis que nos dirigeants manquent de vision et d’humanisme, en voilà une illustration éloquente. Ces cadres et militants de l’opposition emprisonnés injustement sont des otages, ils sont détenues dans des conditions qui dégradent leur santé physique et morale. Quatre (4) d’entre eux ont déjà perdu l’âme. Deux d’entre eux sont à l’hôpital malade depuis des mois et leur santé ne s’améliore pas. Le pouvoir est indifférent, nous savons tous, qu’ils n’ont rien à se reprocher.»

Le leader de l’UFDG demande aux militants et sympathisants de s’abstenir de tout propos de nature à frustrer les détenus politiques.

«Je lance un appel à tout ceux qui se réclament de l’Ufdg, à quelques échelons que ce soit, d’éviter tout propos de nature à frustrer nos détenus. Nous devons tous, par nos attitudes, nos propos et nos prières, notre soutien et rendre hommage à leur courage et leur dévouement », a invité Cellou Dalein Diallo.