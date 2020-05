Dans un entretien exclusif qu’il nous a accordé ce mercredi 13 mai 2020, le désormais ex-président de l’UDD a brisé le silence suite à sa mésaventure à la tête de cette formation politique.

Tout d’abord, Bah Oury se dit profondément surpris de l’attitude de Jean Bien-aimé Haba, fondateur du parti.

L’homme politique affirme avoir réalisé des progrès durant les six (6) mois passés à la tête de l’UDD, qui selon lui, dérangent des responsables du Rpg arc-en-ciel (parti au pouvoir), qui seraient derrière cette affaire.

Cependant, l’opposant dit être également serein et ne compte pas rester les bras croisés en ce qui concerne son engagement en politique.

«Ça vient confirmé ce que nous savions déjà qu’à l’heure actuelle, ce que nous faisons dérange fortement le pouvoir. Et ces 6 derniers mois l’ont montré. Nous avons imposer un leadership sur la scène politique nationale. Mais comme il fallait s’y attendre, ça ne peut pas faire des heureux partout. Donc, des gens comme les Papa Koly et les Damaro qui veulent considérer que ce sont eux qui doivent se positionner pour l’avenir parce qu’ils sont du côté du pouvoir, veulent essayer de relentir et de briser notre élan. C’est eux qui ont aiguillonné notre ami Jean Bien-aimé pour agir comme il le fait actuellement. Mais en ce qui nous concerne, ce n’est pas quelque chose qui va nous causer beaucoup de tord. »

C’est pour éviter de donner un prétexte et pour éviter de créer une crise qui risque de ternir son image, que Bah Oury a décidé de restituer le logo du parti à son fondateur, explique t-il.

D’ailleurs, rassure l’ancien dirigeant de l’Union pour le Développement et la Démocratie, des perspectives beaucoup plus intéressantes seront disponibles dans un avenir proche.

«Rassurez-vous que rien n’est perdu au contraire, des perspectives beaucoup plus intéressantes s’ouvrent en nous. Je dois vous dire que nous avons déjà des alternatives à proposer. Dans les prochains jours nous en parlerons. C’est comme si c’est une épine qui a été enlevée de notre talon. Notre marche deviendra beaucoup plus aisée et plus rapide que par le passé. » a déclaré l’ancien proche de Cellou Dalein Diallo