Coronavirus : La Guinée endeuillée aux Etats-Unis par la pandémie

Si le nouveau coronavirus n’a pas fait de victime en Guinée, de nombreux Guinéens en sont morts aux Etats-Unis, dans l’Etat de New York notamment.

Plus d’une quinzaine de Guinéens sont morts aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie. Ils sont notamment originaires de Mamou, Pita, Tougué, Dabola, Dalaba, Lélouma, Kindia.

Ici à Conakry, une nièce d’une des victimes n’a pas cru à l’annonce de la mort de son oncle : « La dernière fois que j’ai parlé avec mon oncle, il m’a dit de faire beaucoup attention avec cette maladie. Il m’a dit de respecter les gestes barrières et de ne pas sortir. Trois à quatre après, j’apprends que celui-ci est mort du Coronavirus. Je ne pouvais pas y croire. Mais c’était vrai, malheureusement. »

Les Etats-Unis, c’est le plus touché par le Covid-19 avec plus de 546 mille cas positifs et plus de 21 mille décès.