La délégation des Forces vives refuse de rencontrer le Premier ministre Bernard Goumou en l’absence d’un de leurs en l’occurrence le coordonnateur du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), Abdoul Sacko. Celui-ci étant en audition à la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale (DCIJ-GN).

“Nous ne sommes pas en conclave, nous sommes dans un autre bureau. Ils ont tout fait pour qu’on aille où se trouve le Premier ministre et les religieux. Nous avons dit au PM qu’il faut que Sacko soit libéré et qu’il vienne prendre part à la rencontre sinon on ne rentre pas dans la salle”, a confié à Guinee360 un membre de la délégation des Forces vives.