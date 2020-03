Kindia : Rusal/CBK inaugure une école et un hangar pour les populations de Mambia

C’est dans la poursuite de son appui au développement des localités de sa zone d’exploitation que Rusal/CBK a inauguré hier, mercredi 11 mars 2020, deux infrastructures d’intérêt communautaire dans la sous-préfecture de Mambia, préfecture de Kindia. La cérémonie inaugurale a eu lieu en présence des autorités préfectorales, sous-préfectorales et locales de Kindia et une importante délégation de la société Rusal/CBK, conduite par son chef, Alexandre Brégadze.

Il s’agit d’une nouvelle école de trois classes avec des latrines, inaugurée à Mambia centre, et d’un hangar servant de marché pour les populations des secteurs Barrage 1 et 2, dans le district de Débélé. A ces infrastructures, s’ajoute une remise d’un important lot de manuels scolaires pour les différentes écoles de la localité, ainsi que des équipements informatiques pour l’administration des sous-préfectures de Mambia et de Friguiagbé.

Au nom des populations bénéficiaires, le sous-préfet de Mambia, monsieur Labilé 2 Loua, a salué le geste. « La population se réjouit et prête une attention particulière sur des nombreuses assistances que la CBK ne cesse de leur apporter. La mise à disposition de ces dons permettra aux populations bénéficiaires d’améliorer leurs revenus à travers la facilitation de la transaction du petit commerce profitable aux femmes et aux groupes en tant que véritables moyens de lutte contre la pauvreté », a dit le sous-préfet qui se félicite également de l’entente entre les populations, la CBK et les autorités de Mambia.

Pour sa part, le chef de la délégation de la Représentations de Rusal en Guinée, Alexandre Brégadzé, est revenu sur les coûts de réalisation de ces différents projets. Il s’agit de 320 millions de francs guinéens pour la construction et l’équipement de l’école primaire de Mambia centre, plus de 170 millions pour la construction du hangar pour le marché du secteur Barrage à Débélé et 50 millions de francs guinéens pour les fournitures et matériels de bureau de l’administration des sous-préfectures de Mambia et de Friguiagbé. Le coût total de cette assistance s’élève à plus de 540 millions de francs guinéens.

Alexandre Brégadzé a rappelé que les projets sociaux mis en œuvre dans les communes et la région où leur entreprise est implantée en Guinée depuis plus de 18 ans, répondent à la demande de la population locale. « Au cours de ses dernières années, dans le cadre d’une assistance sociale à la préfecture de Kindia, la CBK a construit et équipé trois centres de santé pour offrir des soins médicaux à des dizaines de milliers de résidents des districts de Mambia et de Friguiagbé. Plus de trois dizaines de forages ont été réalisés, ce qui a fourni de l’eau potable de qualité à des dizaines de milliers de personnes dans des zones reculées, nous soutenons également l’éducation guinéenne au niveau national avec notre programme BOURSE RUSAL-2018, lancé en août 2018. Dans le cadre de ce programme, 101 représentants de la jeunesse guinéenne ont eu le droit à l’enseignement supérieur gratuit dans les meilleures universités de la Russie », a-t-il cité entre autres.

Le chef de la représentation de Rusal en Guinée, espère ainsi que l’aide apportée par sa société sous formes d’infrastructures sociales, de fournitures scolaires et de matériels de bureau permettra aux populations d’améliorer leur quotidien. « J’encourage les citoyens à prendre soin des infrastructures mises à leur disposition et les jeunes élèves à s’occuper de leur éducation pour obtenir d’excellents résultats. Je vous souhaite, les enfants, une fois diplômés, de devenir la fierté de vos écoles, de vos parents et de votre pays », a-t-il conclu sous les applaudissements de nombreux élèves et responsables de l’éducation réunis pour la circonstance.

Le Secrétaire Général chargé des collectivités décentralisées, représentant le Préfet de Kindia a reconnu les efforts de Rusal « je voudrai au nom de mes chefs hiérarchiques et particulièrement au nom du Président de la République, le Professeur Alpha Condé, dire merci à la société Rusal pour tout ce qu’elle fait, afin d’aider nos populations à la base de sortir de la pauvreté. J’invite surtout les bénéficiaires d’en faire bon usage » , a dit Kabinet Diawara.

De son côté le Directeur sous-préfectorale de l’Education de Mambia Zakariou Diallo, a, au nom des enseignants des trente-six (36) écoles élémentaires et trois (3) établissements de l’enseignement secondaire de Mambia, remercié Rusal : « la cérémonie qui nous réunit aujourd’hui est le fruit d’une longue coopération entre la Guinée et la Russie à travers Rusal. Cette assistance n’est pas une première et nous souhaitons la pérennisation de cette relation dans toutes ses dimensions. Ces dons de fournitures et les réalisations d’infrastructures scolaires contribueront efficacement à l’amélioration de l’environnement scolaire, et les conditions de travail des enseignants et des élèves, gage certains pour parvenir à des meilleurs résultats », a -t-il déclaré.

Le Directeur sous-préfectorale de l’Education de Mambia a par ailleurs rappelé quelques réalisations faites par Rusal/CBK, à savoir : Don de fournitures scolaires et de matériels de bureau, construction et mise à disposition de nombreuses infrastructures scolaires comme le Lycée Débélé, le Collège Débélé, le Collège Mambia, les écoles primaires de Khania, de Kourouba, Franco-Arabe de Gnegneya, des extasions des Ecoles primaires de Mambia Centre et de Gbinkili, entre autres.

L’inauguration du Hangar du secteur barrage 1 et 2 a connu une forte mobilisation des populations. Les femmes bénéficiaires avec des chansons esquivaient des pas et danses pour exprimer leur joie et leur liesse. Parlant à leur nom, Fatoumata Camara dira : « Nous avons désormais, grâce à Rusal/CBK, un hangar qui nous protège et protège nos condiments ; cela n’a pas de prix ! Nous disons grand merci à Rusal et prions pour sa prospérité », s’est-elle exprimée devant la délégation de Rusal et les autorités préfectorales et sous-préfectorales.

