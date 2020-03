Elim. CAN 2021: La Guinée n’affrontera pas le Tchad le 27 Mars

Après l’UEFA, la CAF vient d’emboîter le pas dans la prévention du Corona Virus. La Guinée n’affrontera donc pas le Tchad ce 27 Mars puisque les rencontres de la 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021 sont reportées à des dates ultérieures.

Le communiqué de la CAF :

Suite à la requalification de la crise sanitaire mondiale actuelle du « Covid 19 » ou Coronavirus, en pandémie par L’organisation mondiale de la santé,compte tenu également des difficultés de déplacements de plus en plus grandes à travers le monde et consciente que la plupart des joueurs qui composent nos sélections africaines évoluent hors du continent, La Caf estime que l’organisation des matches éliminatoires de la Can 2021 (3e et 4e journée) ne peut être assurée convenablement. En conséquence, elle décide du report des matchs des 3e et 4e journées à une date ultérieure.

Les Qualifications à la CAN Féminine 2020, prévues du 8 au 14 Avril 2020, ainsi que les Qualifications à la Coupe du Monde Féminine U20 prévues du 20 au 29 Mars 2020, sont également reportées.

La Guinée qui devait affronter le Tchad ce 27 Mars à Conakry, attendra finalement…