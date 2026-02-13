Après plusieurs années de travaux, la mosquée Oustaz Hamid Companya a été officiellement inaugurée ce vendredi 13 février 2026 dans le quartier Horé Hollaande, au sein de la commune urbaine de Labé. La cérémonie s’est tenue en présence de plusieurs notabilités locales, de responsables religieux et d’un grand nombre de fidèles musulmans venus témoigner leur attachement à l’initiateur du projet.

L’événement qui a été présidé par l’Inspecteur Régional des Affaires Religieuses Elhadj Mouhammad Badrou Bah en présence du président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Labé a rassemblé des habitants de différents horizons de la ville, ainsi que des ressortissants venus des localités environnantes. L’inauguration marque la fin d’un chantier entamé depuis quelques années, dont l’avancement avait connu des interruptions avant de reprendre grâce à des soutiens financiers importants.

Dans son sermon d’ouverture, l’imam du jour, Elhadj Abdoulaye Mali Diallo, a d’abord rappelé les bienfaits de contribuer à la construction d’une maison de Dieu, avant de rappeler quelques bonnes pratiques et usages que tout imam et tout fidèle doivent suivre.

Dans son message solennel, Oustaz Abdoul Hamid Bah très ému a remercié les responsables religieux pour cette autorisation d’ouverture de la maison de Dieu ainsi que l’ensemble des fidèles musulmans venus participer à cette cérémonie.

Une inauguration fortement symbolique

Cette ouverture officielle intervient dans un contexte particulier pour l’imam Oustaz Abdoul Hamid Companya, longtemps au centre de l’attention dans la cité de Karamoko Alfa. Il y a quelques mois, ce dernier avait été suspendu pendant plusieurs semaines de ses fonctions à la mosquée centrale de Horé Hollaande, à la suite de propos jugés controversés.

Les déclarations en question avaient provoqué un tollé dans la ville, mais aussi sur Internet, alimentant de nombreux débats au sein de l’opinion locale et sur les réseaux sociaux. Une situation qui, selon plusieurs observateurs, a profondément marqué la vie religieuse du quartier.

Un vaste élan de solidarité

Toutefois, cette suspension a également entraîné une mobilisation en faveur de l’imam. Plusieurs fidèles, sympathisants et bienfaiteurs se sont organisés pour lui apporter un soutien moral et financier. D’après des sources proches du projet, ces contributions ont permis de relancer le chantier et d’accélérer la finalisation de l’édifice. « Beaucoup de personnes ont contribué pour que la mosquée soit achevée. Aujourd’hui, c’est un jour de satisfaction pour la communauté », a confié un fidèle rencontré sur place.

Un lieu de culte et de rassemblement

Les responsables du projet expliquent que la mosquée ambitionne désormais de devenir un cadre de prière, mais aussi un espace d’encadrement religieux, d’éducation et de cohésion sociale. Plusieurs participants ont insisté sur l’importance de préserver l’unité et la paix au sein de la communauté.

En attendant, les fidèles espèrent que ce nouvel édifice contribuera à renforcer la vie spirituelle dans le quartier Horé Hollaande et à apaiser les tensions qui avaient entouré les récents événements.