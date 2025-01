Le Premier ministre guinéen, Bah Oury, a reçu, ce lundi 13 janvier 2025, à la Primature, d’anciens Premiers ministres de la République pour discuter des évolutions de l’actualité sociopolitique du pays.

La démarche du chef du gouvernement s’inscrit dans la volonté d’inclusivité et de dialogue prônée par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Elle vise également à capitaliser sur les acquis du passé tout en intégrant des perspectives nouvelles pour la réussite de sa mission.

Au terme de la rencontre, l’ancien Premier ministre Kabiné Komara a salué l’initiative qui, selon lui, au-delà d’être précieuse, est aussi porteuse d’espoir.

« Nous avons été chaleureusement reçus par le Premier ministre, qui, au nom du Président de la République et du gouvernement, nous a adressé ses vœux de bonheur et de prospérité. Il a partagé avec nous les grandes priorités nationales, notamment celles liées à la paix, à l’entente nationale, au retour à l’ordre constitutionnel et à l’apaisement du climat politique, des objectifs que nous soutenons pleinement », a-t-il déclaré dans des propos relayés par la cellule de communication de la Primature.

Il a également salué la volonté du président de la transition et de son Premier ministre . « Cette volonté d’inclure les expériences passées dans la réflexion actuelle est à la fois novatrice et nécessaire. Nous espérons que de telles initiatives se poursuivront, car elles contribuent au renforcement de l’unité et à une meilleure gouvernance », a-t-il ajouté.

Cependant, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la rupture du dialogue politique. Des acteurs socio-politiques réunis au sein des Forces vives de Guinée continuent de réclamer un dialogue inclusif. Ils dénoncent le non-respect des engagements de la junte et exigent le retour à l’ordre constitutionnel.