Poursuivis pour “production, diffusion et mise à disposition d’autrui des données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publique”, Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté ont été fixés sur leur sort ce mercredi, 13 janvier 2021 au Tribunal de Dixinn.

La présidente du tribunal M’ballou Keita a reconnu Souleymane Condé, Youssouf Dioubaté coupables et les a condamné à un an d’emprisonnement ferme et d’une amande de 20 millions de francs guinéens.

Le collectif des avocats promet de relever appel dans les heures qui suivent.