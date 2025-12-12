Invité de l’émission L’heure du Bilan diffusée chaque soir sur la RTG, le ministre du Budget, Facinet Sylla, est revenu sur les performances économiques réalisées par la Guinée ces quatre dernières années. Selon lui, la hausse spectaculaire des recettes publiques résulte avant tout d’un ensemble de réformes profondes menées au sein de l’administration financière.

Le ministre rappelle qu’en l’espace de « quatre ans, les recettes sont passées de 19 000 à 40 000 milliards ». Une évolution qu’il qualifie d’« inédite ». Rien que l’année en cours, le ministre indique qu’une croissance de 27 % a été enregistrée, après 40 % l’année précédente. « Je ne peux pas m’attribuer seul ces résultats. Mes prédécesseurs ont beaucoup travaillé, et nous poursuivons dans cette dynamique », a tenu à préciser Facinet Sylla. Il souligne que ces performances permettent aujourd’hui à l’État « d’assurer la solidarité nationale sur ses propres moyens ».

Si le secteur minier a joué un rôle moteur, le ministre insiste sur les effets d’entraînement sur l’ensemble de l’économie, évoquant une évolution notable entre « l’économie de 2015 et celle de 2021 ». Selon lui, plusieurs secteurs se sont développés et ont amorcé leur formalisation.

Mais pour le ministre, le véritable tournant réside dans les réformes administratives :

– digitalisation totale des procédures de déclaration et de paiement,

– réduction du facteur humain dans la chaîne fiscale,

– renforcement et extension du système SYDONIA,

– intégration obligatoire du Guichet Unique,

– déploiement du système SONOYAH pour les dépenses publiques,

– ouverture anticipée de la chaîne de dépenses dès janvier, une première dans l’administration.

Il évoque également les incitations fiscales récentes visant à améliorer les conditions de vie des populations, notamment via la réduction importante de taxes sur l’acquisition de matériel électrique et de véhicules.

Interrogé sur le faible niveau de pression fiscale en Guinée – évalué à 13 %, contre 18 à 20 % en moyenne dans la sous-région –, le ministre reconnaît la nécessité d’élargir l’assiette fiscale. « Certains pays montent jusqu’à 39 %. Nous devons continuer d’améliorer notre système de recouvrement et intégrer davantage d’acteurs économiques dans le circuit formel », explique-t-il.

Facinet Sylla affirme que les réformes engagées ont commencé à porter leurs fruits, mais qu’il reste encore « beaucoup à faire ». Le ministère du Budget s’engage ainsi à poursuivre la modernisation de ses outils et l’optimisation des recettes pour renforcer l’autonomie financière de l’État.