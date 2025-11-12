Leur ambition de briguer la magistrature suprême en Guinée s’est définitivement éteinte ce mercredi 12 novembre. La Cour suprême a rejeté les recours introduits par Ousmane Kaba, candidat du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES), et Lansana Kouyaté, leader du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN).

Ces deux personnalités politiques contestaient la décision de la Coursuprême, qui avait écarté leurs candidatures lors de la publication, le 8 novembre dernier, de la liste provisoire des prétendants à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain.

Conformément à la loi électorale, Ousmane Kaba et Lansana Kouyaté avaient saisi la Cour suprême dans le délai de 72 heures imparti pour contester la non-recevabilité de leurs dossiers.

Après quarante-huit heures d’examen, la plus haute juridiction du pays a rendu sa décision : les recours ont été jugés non fondés et, par conséquent, rejetés.

Cette décision confirme l’exclusion définitive des deux leaders politiques de la course à la présidentielle de décembre.