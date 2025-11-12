Dans une publication sur sa page Facebook, le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a exprimé sa satisfaction d’avoir pris part, aux côtés de ses homologues guinéen et rwandais, Mamadi Doumbouya et Paul Kagamé, au lancement du méga projet Simandou 2040.

Selon le chef de l’État gabonais, ce projet constitue « un symbole éclatant d’une Afrique qui se relève, bâtit et décide pour elle-même ». Il souligne qu’il ne s’agit pas seulement d’« une prouesse minière », mais également d’« une vision de transformation intégrée, reliant nos richesses naturelles à nos ambitions industrielles, éducatives et culturelles ».

Poursuivant son propos, le président Oligui Nguema affirme :

« Simandou incarne ce que j’appelle la souveraineté économique africaine : la capacité pour nos nations de valoriser leurs ressources, de créer de la valeur ajoutée sur leur propre sol et d’offrir à leurs peuples la dignité du progrès partagé. »

Le dirigeant gabonais a également fait le parallèle entre la démarche de la Guinée avec le projet Simandou et les ambitions du Gabon.

« Tout comme la Guinée, le Gabon s’engage sur la voie d’une économie diversifiée, intégrée et durable. Notre objectif est clair : transformer la richesse de notre sous-sol en prospérité pour chaque citoyen », a-t-il déclaré.

Au terme de son propos, Brice Clotaire Oligui Nguema a insisté sur la nécessité d’une coopération renforcée entre pays africains :

« Ma participation à cette cérémonie traduit ma conviction profonde qu’aucune nation africaine ne doit plus avancer seule. C’est dans la coopération, le partage de savoir-faire et la solidarité entre États que se construira l’Afrique forte, connectée et unie que nous appelons de nos vœux. Ensemble, nous portons la promesse d’un continent maître de son destin, innovant et résolument tourné vers l’avenir. »