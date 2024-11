Le gouvernement guinéen a entamé, hier lundi 11 novembre 2024, une retraite à Kindia. Ce séminaire, qui durera trois jours, suscite des réactions parmi les acteurs politiques. Dans un entretien téléphonique, le vice-président de l’ANAD, Dr Edouard Zoutomou Kpogomou, a formulé des critiques vis-à-vis de ce travail de l’équipe dirigée par Bah Oury.

Le leader du parti Union Démocratique pour le Renouveau et le Progrès (UDRP) a d’abord fait remarquer que ce n’est pas la première fois, depuis le coup d’État du 5 septembre 2021, que le gouvernement de transition organise une retraite de ce genre. “Vous savez, chaque fois que les choses chauffent, on parle de retraite. Et cette retraite n’est pas différente de celle que nous avons vécue. La réalité, c’est que ce sont simplement des occasions pour sortir de l’argent. C’est tout. Nous, nous ne nous intéressons pas à ce qui est en train de se passer, car ce sont des tactiques de diversion. Ce qui est en train de se passer, c’est qu’on veut focaliser le regard des gens ailleurs, alors que l’essentiel est là. Nous sommes à la fin de la transition, qu’on le veuille ou non. Au lieu que les gens regardent justement cette échéance en face et cherchent des solutions, ils veulent nous dire, ‘nous sommes en train de parler, par-ci, par-là, de ce qu’on appelle retraite de gouvernement ou alors de la divulgation de l’avant-projet de constitution.’ Tout ça, ce sont des choses qui se font pour, encore une fois, détourner le regard critique des Guinéens.”

Dans son discours d’ouverture du séminaire, le secrétaire général du gouvernement, Benoît Kamano, a expliqué que la retraite vise à créer un espace d’échange pour évaluer les actions entreprises depuis la mise en place du gouvernement dirigé par Bah Oury. Edouard Zoutomou Pogomou balaie cet argument d’un revers de main.

“L’argument n’est pas tenable. Quand un Premier ministre vient et qu’il a vraiment un cœur de pouvoir, c’est comme si on vous affectait dans un service. Vous en avez l’entière responsabilité. Qu’est-ce que vous faites ? Vous faites d’abord l’état des lieux. Quand vous venez, il y avait un dialogue qui n’existait que de nom. Alors, puisque vous, vous êtes du gouvernement, vous avez la chance d’avoir été ministre de la réconciliation nationale, par-dessus le marché, vous êtes un homme politique. Et finalement, si la transition, les autorités ont accepté que les politiques entrent maintenant dans le gouvernement pour pouvoir donner leur point de vue, il faut justement profiter de cela pour réunir les gens. Bah Oury aurait dû être le cordon entre le CNRD et la classe politique. Mais très tôt, nous nous sommes rendus compte qu’il est venu, non pas pour faire ce genre de travail, mais pour ses intérêts à lui.”