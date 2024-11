Dans cette interview accordée à Guinee360, le médecin généraliste Dr Ben Youssouf Keita aborde la problématique du cancer de la prostate. C’est une maladie qui touche principalement les hommes de plus de 50 ans. Le Dr Ben Youssouf Keita explique que la détection précoce, via le dosage du PSA (antigène spécifique de la prostate) ou le toucher rectal, est essentielle pour lutter contre cette maladie silencieuse.

Le médecin conseille également de limiter la consommation de viande rouge, d’adopter de bonnes habitudes alimentaires et de maintenir une activité sexuelle régulière pour préserver la santé de la prostate. Par ailleurs, il recommande un suivi médical régulier à partir de 50 ans pour détecter cette maladie à temps.

Lisez !

Guinee360 : C’est quoi le cancer de la prostate ?

Dr Ben Youssouf Keita : D’abord, qu’est-ce que la prostate ? La prostate est un organe masculin situé sous la vessie. Elle a pour fonction de réguler la sortie du liquide spermatique pendant les rapports sexuels et de contrôler la sortie de l’urine. Sa fonction principale est de produire un liquide appelé liquide séminal, qui accompagne le spermatozoïde, formant ainsi le sperme, essentiel à la fécondation. C’est donc un organe très important dans l’activité sexuelle masculine. La prostate peut souffrir de trois types de pathologies : une infection, une tumeur bénigne ou, comme nous en parlons aujourd’hui, un cancer.

Quelles sont les causes du cancer de la prostate ?

Dr Ben Youssouf Keita : Tout d’abord, dans le processus normal de l’évolution de l’être humain, la prostate commence à fonctionner puis, avec le temps, elle grossit, comme tout organe en activité. Avec l’âge, elle peut devenir un fibrome, c’est-à-dire un adénome, ou bien se transformer en cancer.

Comment peut-on reconnaître cette maladie ?

Dr Ben Youssouf Keita : C’est une maladie qui évolue de manière très insidieuse, un peu comme l’hépatite B. Elle peut progresser sans présenter de symptômes apparents. Cependant, il est possible de la découvrir de manière fortuite, par exemple lors d’une consultation médicale. À partir de 50 ans, voire au-delà, il est fortement recommandé de réaliser un bilan sanguin, et en particulier un dosage du PSA. Le PSA est un marqueur qui permet d’évaluer l’activité de la prostate.

Quelle est la tranche d’âge la plus touchée par cette maladie ?

Dr Ben Youssouf Keita : À partir de 50 ans, il est recommandé de consulter. C’est pourquoi tous les médecins doivent réaliser un bilan, notamment chez les patients présentant des symptômes comme la fièvre ou d’autres troubles. Après avoir effectué ce bilan, le médecin généraliste pourra prescrire un dosage du PSA. Si le taux de PSA est élevé, il orientera immédiatement le patient vers un urologue. Il est également recommandé de réaliser un toucher rectal pour tous les hommes de plus de 45 ans lors des consultations, afin de vérifier l’évolution de la prostate.

Quelles sont les mesures de prévention pour lutter contre cette pathologie ?

Dr Ben Youssouf Keita : Tout d’abord, la première cause de cancer chez la femme est le cancer du sein, suivi du cancer de l’utérus. Chez l’homme, c’est le cancer de la prostate, suivi du cancer du foie. Pour réduire le risque de cancer de la prostate, il est essentiel d’avoir une alimentation équilibrée et de limiter la consommation de viande rouge à partir d’un certain âge. Il est également important de réduire l’apport en cholestérol et en huiles de mauvaise qualité. De plus, il est conseillé de consommer beaucoup de fruits et d’avoir des rapports sexuels fréquents. Pourquoi ? Parce qu’éjaculer permet d’éliminer le sperme et ses composants, ce qui aide à libérer le liquide séminal et évite qu’il ne reste trop longtemps dans le corps, ce qui pourrait provoquer des problèmes. Ce sont là quelques mesures à prendre pour réduire le risque de développer un cancer de la prostate.