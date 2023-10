Le Rpg Arc-en-ciel vient de réagir suite à l’arrestation de Lamine Waraba Sacko poursuivi pour « offense au chef de l’État et incitation à la violence » puis jugé et acquitté.

Dans une déclaration publiée dans l’après-midi de ce jeudi 12 octobre 2023, l’ancien parti au pouvoir dénonce «une arrestation qui ressemble à un kidnapping ».

« En outre, elle augmente de façon très significative le nombre d’illégalités en termes de confiscation de la liberté de nos militants et responsables ainsi que celles d’autres acteurs sociaux et politiques de notre pays», a déploré le parti d’Alpha Condé qui, par la même occasion, a réaffirmé «son appartenance aux forces vives pour mener le noble combat garantissant le respect des libertés individuelles et du dialogue inclusif pour une transition apaisée».

Il faut rappeler que Lamine Waraba Sacko a été jugé devant le Tribunal de première instance de Mafanco ce jeudi 12 octobre 2023 avant d’être libéré pour “délit non constitué”.