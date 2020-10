A l’approche de la présidentielle guinéenne du 18 octobre 2020, « des travaux de réparation du câble de télécommunication sous-marin en fibre optique « Africa Coast to Europe (ACE)» » au large d’Abidjan en Côte d’Ivoire sont prévus.

Dans un communiqué, l’opérateur Orange Guinée informe ses clients qu’«en raison des travaux sur le câble ACE, des perturbations pourraient être enregistrées sur le réseau du 10 au 15 octobre 2020 de 0h à 12. »

L’on se rappelle, en mars dernier à l’approche du referendum pour l’adoption de la nouvelle constitution, la Guilab avait annoncé des travaux de maintenance sur le même câble ACE.

« Cette interruption de service sur le réseau de câble sous-marin ACE sera observée en République de Guinée du 21 Mars 2020 à 01h00 GMT au 22 Mars 2020 à 09h00 GMT» expliquait la Guilab dans un communiqué, avant que les travaux ne soient reportés selon la Guinéenne de Large bande. L’internet avait tout de même été coupé comme l’a enregistré NetBlocks.

⚠️ Alert: Social media has been blocked by #Guinea‘s leading internet providers Orange and MTN on the eve of legislative elections; real-time network data confirm Twitter, Facebook, Instagram now cut and WhatsApp restricted; incident ongoing 🇬🇳 #Guinee

📰 https://t.co/Gm064C8yDD pic.twitter.com/8YrLTVQKqG

— NetBlocks.org (@netblocks) March 21, 2020