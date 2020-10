Après les îles de kassa, fotoba, soro et room la semaine dernière c’est au tour de trois communes de la capitale Conakry que la fondation Djaka Camara fait un don de vivres ce samedi 10 octobre 2020.

Ce don est composé des sacs de riz, du sucre et beaucoup d’autres denrées alimentaires destiné aux communes de Kaloum, Dixinn et Ratoma. En effet, La fondation de la journaliste Djaka Camara a procédé à la remise de lot ce samedi 10 octobre 2020.

Cette initiative a vu jour au mois d’avril dernier sous forme de téléthon en collaboration avec quelques télévisions privées de la place. L’objectif de ce téléthon visait à récolter des fonds afin de voler au secours des populations défavorisées en Guinée.

Après quelques orphelinats de la capitale, la fondation a décidé de rendre joyeuses, des familles dans certains quartier de coronthie, dixin et koloma.

Mamadou Ibrahim Diallo est membre de la fondation Djaka Camara. Il explique que cette initiative vise à lutter contre la pauvreté dans le pays.

« Les gens ont été ciblés à l’aide d’une plateforme de relais dans les quartiers. Nous allons nous-même vers eux pour les donner. Aujourd’hui c’est une de ces étapes, on a déjà été à kipé, kaporo et l’axe Leprince qui est souvent ignorer par ce genre d’initiative. Nous distribuons à chaque famille un kit composé d’un sac de riz de 59 kilos, un bidon d’huile de 5 litres et 5 kilos de sucres et d’une boîte de tomates. Au total 114 familles .

Les premières bénéficiaires sont les femmes parce-que c’est les plus touchées en cette période et quand la femme reçoit, c’est pour toute la famille. »

Par ailleurs, Hadja Farmata Yéréssa, bénéficiaire au quartier coronthie a salué l’initiative et le courage de la fondation Djaka Camara.

« Nous les remercions infiniment pour le geste, on sait tous que la pandémie covid-19 nous a mis dans des conditions financières difficiles…Merci à Djaka Camara et sa fondation, Dieu les récompense », a formulé Jean Béavogui, habitant au quartier koloma.