Invitée dans l’émission Au cœur de la transition sur West Africa TV, la Directrice Générale des Élections, Djenabou Touré, est revenue sur les anomalies constatées dans le processus de distribution des cartes d’électeurs, aussi bien à Conakry que dans plusieurs villes de l’intérieur du pays.

Face aux critiques, elle a d’abord reconnu l’existence de manquements. “Il y a eu des dysfonctionnements au sein des commissions administratives à Conakry et dans certaines villes du pays. Les cartes, conformément aux consignes et aux règles fixées, ont été retirées, mais une seule personne a parfois récupéré deux, trois, voire cinq cartes. De plus, l’alignement des cartes par ordre alphabétique n’était pas toujours respecté.”

La responsable a également pointé l’implication de personnes extérieures aux structures officielles : “Nous avons constaté l’implication de citoyens qui n’étaient ni formés ni membres des commissions administratives, mais qui participaient via un membre ayant impliqué son enfant ou un proche.” Selon elle, des rappels à l’ordre ont été faits pour rétablir les règles.

Interrogée sur les critiques largement relayées sur les réseaux sociaux, Mme Touré a insisté sur le fait qu’il s’agissait le plus souvent d’erreurs techniques et non de fraudes. “Dans certains cas, ce ne sont pas vraiment des anomalies, mais plutôt des erreurs de saisie. Par exemple, lorsqu’une femme comme Mme Yary est inscrite comme homme, cela résulte d’erreurs lors de l’enregistrement. Une période de correction de deux semaines avait été prévue pour permettre à chaque citoyen de vérifier ses données au point d’affichage. Beaucoup ne prenaient pas le temps de le faire une fois leur inscription validée.”

Elle a rappelé que le processus d’inscription, mené via le Programme National de Recensement Administratif à Vocation d’État Civil (PNRAVEC), reposait sur une validation individuelle : “Pour environ 10 millions d’inscrits, le nombre de plaintes reste faible. Une autre source d’erreurs concerne le lieu de naissance. Le Registre National des Personnes Physiques, qui est permanent, exigeait de mentionner précisément le lieu de naissance : centre de santé, poste de santé, hôpital ou domicile. Ce registre ne sert pas uniquement à la production des cartes d’électeur, mais aussi à l’alimentation du fichier d’état civil pour l’acte de naissance, les déclarations de mariage, de décès, d’adoption, ainsi que pour la production future des documents d’identité. Il ne faut pas s’inquiéter : ces erreurs n’affectent pas le droit de vote. La carte reste valide pour voter.”

Djenabou Touré a par ailleurs dénoncé des campagnes de désinformation en ligne : “Certaines cartes ont été reproduites avec l’intelligence artificielle, affichant des données qui n’existent pas dans la base réelle.”

En conclusion, elle a tenu à relativiser les critiques : “Avec 6,7 millions d’électeurs, nous pouvons considérer que le processus est globalement réussi. Les corrections pourront toujours être apportées dans le Registre National des Personnes Physiques, qui alimente directement le fichier électoral biométrique permanent.”