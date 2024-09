Dans une interview accordée à notre rédaction, le juriste-consultant Kalil Camara a abordé la question de l’héritage en Guinée. Il a expliqué la part d’un enfant adopté dans le cadre du partage des biens des parents adoptifs.

Le coordinateur de la plateforme KC Consultation Juridique a précisé qu’il existe deux formes d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière.

« Dans le cas de l’adoption simple, l’adopté continue d’appartenir à ses parents biologiques et garde le nom et le prénom qui lui ont été attribués. En revanche, dans le cas de l’adoption plénière, l’enfant change de nom et cesse d’appartenir à ses parents d’origine pour être entièrement intégré à la famille adoptive. La loi prévoit que l’enfant adopté plénièrement a les mêmes droits que les enfants légitimes de l’adoptant », a expliqué le juriste Kalil Camara.

Ne manquez pas prochainement l’intégralité de cette interview sur Guinee360.com pour tout savoir sur les droits d’héritage en Guinée.