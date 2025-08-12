Alors que le gouvernement affirme « vulgariser » le projet de nouvelle Constitution, l’opposant Dr Faya Millimouno, président du Bloc Libéral, dénonce ce qu’il considère comme une campagne déguisée en faveur du “OUI”. Il accuse les autorités de vouloir empêcher les Guinéens de comprendre le contenu du texte.

« En réalité, ils ne veulent pas que les Guinéens comprennent ce qu’il y a dans le texte parce que, s’ils comprennent véritablement ce qu’il y a dans le texte, le non va l’emporter », a déclaré Faya Millimouno.