L’absence de Cellou Dalein Diallo des listes électorales relance les spéculations sur la scène politique guinéenne. Alors que le recensement électoral est désormais clos, le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) n’a pas été enrôlé. Une situation que ses partisans interprètent comme une tentative d’exclusion, mais que le projet de nouvelle Constitution ne semble pas sanctionner.

L’article 45 du texte fondamental, qui doit être soumis au référendum du 21 septembre, fixe les critères d’éligibilité à la magistrature suprême. À aucun moment il n’exige que le candidat soit inscrit sur la liste électorale.

Article 45 : « Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit :

– être de nationalité guinéenne ;

– avoir sa résidence principale en République de Guinée ;

– jouir de ses droits civils et politiques ;

– être certifié, en bonne santé physique et mentale, par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés, institué par la Cour constitutionnelle ;

– être âgé de 40 ans, au moins, et de 80 ans, au plus ;

– joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens ;

– être présenté soit par un parti politique légalement constitué, soit à titre de candidat indépendant, sous réserve du respect des conditions de parrainage requises.

Le texte précise qu’une loi organique viendra déterminer les modalités d’application de cet article.

En l’état, aucune disposition n’empêcherait donc l’ancien Premier ministre, même non recensé, de se présenter à la présidentielle, pour peu qu’il remplisse les conditions prévues. Cette interprétation laisse la porte ouverte à une candidature de Cellou Dalein Diallo lors du prochain scrutin.