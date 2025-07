Le secrétaire général du Syndicat national de l’éducation (SNE), Michel Pépé Balamou, s’est exprimé sur les résultats de l’examen d’entrée en 7e année, rendus publics le jeudi 10 juillet 2025. S’il salue les efforts déployés par les autorités éducatives pour assurer une organisation rigoureuse, il n’en reste pas moins préoccupé par la baisse du taux de réussite enregistrée cette année.

« Dans l’organisation, il faut féliciter et remercier les autorités. Parce que cette fois-ci, il y a eu beaucoup plus de professionnalisme dans l’obtention des différentes épreuves, dans la correction et tout », a-t-il déclaré au micro de Guinée360.

Michel Pépé Balamou note avec satisfaction certaines avancées significatives, notamment en ce qui concerne le choix des sujets et la digitalisation de la gestion des examens. « Ceux qui devraient être candidats ont été candidats, les sujets étaient à la hauteur des élèves, nonobstant qu’il y a eu Simandou 2040, qui a focalisé toutes les détentions », a-t-il souligné.

S’agissant des résultats, le syndicaliste a reconnu une légère baisse d’environ 3 % par rapport à l’année précédente. Un recul qu’il juge préoccupant, tout en insistant sur la nécessité de saluer les progrès dans l’organisation générale du processus. « Les résultats ont connu une baisse de plus ou moins 3 %. Mais en termes d’organisation, il faut tirer le chapeau à la direction générale des examens et au département pour les avancées », a-t-il conclu.