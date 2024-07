Après plusieurs prolongations accordées à la demande des partenaires sociaux, le ministère des Transports, par l’intermédiaire de la Direction nationale des transports terrestres (DNTT), a annoncé ce vendredi 12 juillet 2024, la date butoir pour le renouvellement des anciens Permis de conduire volet rose et des Cartes grises.

« À partir du 31 août 2024 à minuit, aucun ancien permis de conduire rose ne sera renouvelé et tout engin non réimmatriculé passera automatiquement sous le régime d’immatriculation», précise le ministère.

Par la même occasion, le Ministère des Transports rappelle aux transporteurs routiers, syndicats et à tous les usagers concernés, que la date limite pour renouveler les anciens Permis de conduire et Cartes grises ne sera plus repoussée.