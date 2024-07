Ce vendredi 12 juillet 2024, Amadou Damaro Camara et Zenab Camara ont comparu devant la Chambre de jugement de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF). Ils sont accusés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption et prise illégale d’intérêts.

Michel Kamano et Jin Sun Cheng alias Kim, également poursuivis dans cette affaire, étaient absents pour des raisons médicales, comme l’ont indiqué le substitut du procureur spécial et l’avocat de Kim.

Les débats ont porté sur la production de titres de propriété des biens immobiliers et des relevés bancaires du prévenu Damaro Camara. Celui-ci a expliqué qu’il peut fournir certains titres, mais pas tous, en raison de difficultés liées à l’ancienneté et au statut familial de certaines propriétés. « Je ne peux produire aucun document sur les maisons à Damaro, c’est la concession familiale. À Kérouané, ce sont des terres coutumières héritées de ma famille. Je suis de bonne foi et j’ai fourni tous les documents disponibles. Il ne manquait que les papiers de la maison de Sonfonia pour compléter ce qui était déjà déposé, mais on le fera encore », a-t-il assuré.

Le ministère public a déposé les relevés bancaires de la banque UBA et le processus de fourniture de ceux de VISTAGUI est en cours.

Le juge Yacouba Conté a renvoyé l’audience au 17 juillet 2024 pour la suite des débats.