Journaliste à la Radio rurale de Siguiri, Seydou Dialakoro Diallo, a perdu la vie dans un accident de moto survenu dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 juin 2025.

Selon les premières informations, le drame s’est produit alors que le journaliste rentrait du village de Tanka, où il avait officié comme maître de cérémonie lors d’un événement local. En cours de route, il a percuté un véhicule en panne immobilisé sur la chaussée. La chute qui a suivi lui a été fatale, un second véhicule arrivant derrière l’aurait heurté.

Gravement blessé, Seydou Diallo a été transporté en urgence à l’hôpital régional de Kankan. Il a succombé à ses blessures aux environs de 7 heures du matin.

Mamadi Kassan Doumbouya, Directeur régional de l’information et de la communication à Kankan, qui accompagnait le corps vers le village natal du défunt, est revenu sur les circonstances de l’accident : « Le village de Tanka est un lieu où les ressortissants et sympathisants se réunissent chaque année pour organiser diverses activités. Hier, Seydou Diallo assurait la modération de l’événement jusqu’à environ 22 heures. Sur le chemin du retour, près du village de Palato, un véhicule en panne bloquait la route. Sous une fine pluie, M. Diallo a accidentellement heurté ce véhicule et est tombé de sa moto, effectuant plusieurs roulades.

Malheureusement, un autre véhicule est arrivé derrière lui et l’a percuté. Il a été immédiatement transporté à Kankan vers 2 heures du matin, mais ses blessures se sont avérées fatales. »

Seydou Dialakoro Diallo laisse derrière lui une épouse et six enfants.