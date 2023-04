C’est connu nous vivons une époque où les gens se mêlent de tout ou ont un avis sur tout. C’est le temps des ultracrépidariens qu’on retrouve dans les médias où ils sont chroniqueurs, les Toutologues qui écument les réseaux sociaux. La conséquence, c’est la “fait-diversification” du débat qui de facto a fait chuter terriblement nos QI. Exit le débat d’idées !!! On ne se contente plus que de commenter les évènements en y saupoudrant une dose d’intellectualisme qui ne trompe pas les plus avertis et du Personal Branding où on excite son moi pauvre de valeurs du reste pour la plupart.

Bref passons Fissa

Le décès de l’ex-première Dame a fait remonter en moi cette chanson de Cabrel “La Corrida”

“Depuis le temps que je patiente

Dans cette chambre noire j’entends qu’on s’amuse et qu’on chante au fond du couloir” et plus loin il chante

“Je les entends rire comme je râle

Je les vois danser comme je succombe

Je ne pensais pas qu’on puisse autant danser pour une tombe”

La parole poétique est presque toujours prophétique.

Notre regrettée première Dame malheureusement est en train de subir les mêmes Affres que le taureau de la Corrida.

On suppute, on parle, on se tiraille, on politise, la dépouille est encore chaude, ce qui relève de l’intime devient une foire d’empoigne.

Des voix surgies de nulle part déboulent sur la place publique en inventant à la limite une proximité avec la défunte. Elle n’est plus là pour confirmer confidences et contributions. On ne fait point confiance aux relais. Mensonges et contre-vérités se toisent portés par des personnes peu crédibles aux yeux de l’opinion. On est pas dupes !!!

A-t-on besoin de faire grand bruit de la mort d’une dame dont la vie est marquée par la discrétion, la simplicité, l’empathie et l’assistance ?

Chroniqueurs, influenceurs, religieux, politiques, leaders d’opinion (j’ai jamais compris réellement à quoi ça rime). Contentez-vous de l’estime et laissez cette dame reposer en paix.