Du haut de ses 19 ans, Elhadj Abdouraymane Bah vient d’être élu meilleur joueur du mois de décembre du championnat national de Ligue 1 guinéenne de football.

Au coude à coude avec Djibril Katy Sylla (SOAR Académie), auteur de très belles prestations également (2 buts en 3 matchs), Elhadj Abdourahamane Bah a finalement décroché le titre de « Joueur du Mois » de Décembre ce jeudi 11 Février 2021. En plus de son ratio de but marqué par match joué, le jury a penché du côté de Bah à cause surtout de la discipline dont il a fait preuve durant chacune de ses prestations.

Après lui et Djibril Katy Sylla, suivaient, Elie Ouendouno du Hafia FC (2 matchs et un penalty bloqué), Khadim Diaw du Horoya AC, Hambaliou Koulibaly ont clôturé le podium.

Ibrahima Junior Doumbouya des Éléphants de Coleah (1 but et une passe décisive), Victor Kantabadouno du Wakriya AC, Mamadouba Bangoura de l’AS Kaloum et Ibrahima Sylla du Hafia FC, tous buteurs durant ce mois ont aussi étés remarqués durant ce mois.

Pour rappel, la formation coachée par Daniel Breard pointe à la 10e place du classement avec 5 points. Sur l’ensemble de la saison, Elhadj Abdourahmane Bah en est à 3 buts en 5 apparitions en Ligue 1. Après avoir reçu le trophée, le bénéficiaire a livré ses impressions : «Je suis très content d’être nominé meilleur joueur du mois de décembre. C’est une première qu’on organise une telle récompense et c’est pour moi la première fois de remporter ce prix. Ce trophée va me motiver d’avantage, pourquoi pas le remporter pendant d’autres mois…» se réjouit Elhadj Abdourahamane Bah.

À retenir aussi que l’amical des anciens footballeurs a offert une enveloppe symbolique au gagnant. 500.000 GNF de crédit téléphonique a été offert par une agence de transfert d’argent ainsi que plusieurs autres cadeaux et gadgets.

Le jeune homme succède à Ibrahim Kalil Touré du Wakriya AC de Boké, vainqueur du trophée en Janvier. Et Jean Mousté du Hafia, qui fut le premier lauréat de cette distinction.

