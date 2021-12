Le président de la transition a instruit au ministre du Travail et de la Fonction publique et celui de la Sécurité et de la Protection Civile d’engager une réflexion sur l’augmentation éventuelle du prix du permis du travail pour les travailleurs étrangers en situation régulière. Cette instruction a été donnée au cours du conseil des ministres, jeudi 9 décembre, qu’il a présidé.

Le Colonel Mamadi Doumbouya a laissé entendre qu’avec ladite décision, le gouvernement espère amener les entreprises et les employeurs étrangers en général, à prioriser l’employabilité les nationaux qui sont à la recherche d’emploi afin de pouvoir lutter contre le chômage dans le pays.

D’après le compte-rendu fait par le porte-parole du gouvernement, après le conseil ordinaire, le Colonel Mamadi Doumbouya a tenu à rappeler le respect des engagements internationaux de la Guinée en matière de droit du travail.

La politique vise à lutter [efficacement] contre le chômage en Guinée.