Lors de l’examen du volet recettes du Projet de Loi de Finances Rectificative 2025, le samedi 8 novembre dernier, la Commission du Plan, des Affaires Financières et du Contrôle Budgétaire a tiré la sonnette d’alarme sur le poids des dépenses fiscales en Guinée.

Ces dépenses, qui regroupent les exonérations et régimes fiscaux dérogatoires accordés à certaines entreprises ou secteurs, continuent de représenter un manque à gagner considérable pour le budget de l’État.

Selon le rapport, le coût total des dépenses fiscales s’est élevé à 3 474 milliards GNF en 2023, soit près de 15 % des recettes fiscales et 1,7 % du PIB national. Autrement dit, la Guinée a renoncé à une part importante de ses revenus au profit de dispositifs censés encourager l’investissement ou soutenir certains secteurs économiques.

L’analyse des 128 mesures fiscales recensées révèle qu’à elles seules, 10 mesures concentrent 67 % des pertes de recettes, pour un montant estimé à 2 329 milliards GNF. Ces avantages concernent principalement les dispositions du Code minier et du Code des investissements, et touchent les impôts les plus productifs du budget national : la TVA, l’Impôt sur les sociétés et les Droits de douane.

Face à cette situation, le Conseil national de la Transition (CNT) formule plusieurs recommandations au gouvernement :

Réviser les articles 18 du Code minier et 33 du Code des investissements, afin de mieux encadrer les régimes d’exonération ;

Supprimer ou ne pas renouveler les avantages fiscaux non conformes à la législation en vigueur ;

Renforcer la transparence en exigeant des entreprises bénéficiaires qu’elles remplissent régulièrement leurs obligations déclaratives ;

Faire appliquer strictement les dispositions du Code général des impôts et du Code général des douanes.

Le CNT insiste sur la nécessité de rationaliser les dépenses fiscales, afin de maximiser leur impact économique tout en préservant la soutenabilité budgétaire du pays.