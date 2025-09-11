En déplacement mercredi 10 septembre 2025 à Dubréka, où il s’est recueilli sur la tombe du Général Lansana Conté, le Premier ministre Amadou Oury Bah a souligné l’importance de l’ancien chef de l’État dans l’histoire politique guinéenne.

« Nous sommes un maillon d’une longue chaîne qui va se poursuivre », a déclaré le chef du gouvernement au micro de la RTG, rappelant que le Général Conté, au pouvoir de 1984 à 2008, reste une figure incontournable du pays.

Bah Oury établit un lien direct entre l’héritage laissé par Conté et le processus de refondation en cours sous la conduite du Général Mamadi Doumbouya. « Il a fallu le Général Lansana Conté dans les années 90 pour qu’aujourd’hui, à travers le Général Mamadi Doumbouya, s’ouvre un processus de renaissance et de refondation de l’État guinéen », a-t-il affirmé, appelant à conjuguer prières et actions pour accompagner cette dynamique.

Le Premier ministre conclut en exprimant un vœu : « L’histoire est ainsi faite. Il faut rendre hommage à nos prédécesseurs et prier pour que notre processus démocratique se renforce, se consolide et permette enfin de concrétiser les espoirs nés dans les années 90. »