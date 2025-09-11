Arrêté à Pinet dans la région forestière dans la nuit du 15 décembre 1998, au lendemain de l’élection présidentielle de la même année, Alpha Condé président du Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG) est détenu en prison jusqu’à l’ouverture de son procès.

Le 12 avril 2000, cinq mois après son arrestation, le procès d’Alpha Condé s’ouvre devant la Cour de Sûreté de l’Etat guinéen. Cette Cour de Sûreté, créée sous Sekou Touré en 1977, a pour vocation de juger les ennemis du régime, dans ce pays où à l’époque, la peine de mort était prévue et souvent appliquée pour des motifs politiques.

Ironie de l’histoire, au moment de l’arrestation et de l’ouverture de ce procès contre l’opposant Alpha Condé, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux n’était autre que Me Maurice Togba Zogbelemou l’un des promoteurs de l’actuelle nouvelle constitution et du 3e mandat pour Alpha Condé.

Le leader du RPG était accusé d’«atteinte à l’autorité de l’Etat et à l’intégrité du territoire». Aux termes des premières audiences, le Procureur Yves William Aboly a requis contre Alpha Condé et 40 de ses coaccusés la perpétuité. La seconde partie du procès débute mercredi 23 août 2000 où les avocats de la défense tous commis d’office ont tenté de démonter l’accusation. « Nous allons tout simplement démonter l’acte d’accusation et prouver qu’il est monté de toute pièce » expliquait à RFI Me Paul Yomba Kourouma l’un des sept avocats d’Alpha Condé.

Alors qu’il avait décidé de garder son silence tout le long du procès, au dernier jour de celui-ci l’accusé a réaffirmé son innocence, «je maintiens, persiste et signe que tout ce que l’on m’impute est faux. Je n’ai jamais voulu fuir le pays. Tous les témoins à charges sont des faux témoins. Je suis un intellectuel, mon combat est un combat d’idées et mes armes, la plume et la parole».

Après cinq mois de procès, Alpha Condé est condamné lundi 11 septembre 2000 à cinq ans de prison. Il sera libéré quelques mois plus tard le 18 mai 2001 suite à une grâce présidentielle qui lui a été accordé par Lansana Conté.