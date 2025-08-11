En réponse aux propos du Premier ministre Bah Oury, qui a justifié son absence des listes électorales par des critères de résidence, le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, a fermement rejeté cette explication.

Interrogé par RFI sur le non-recensement de l’opposant, Bah Oury a affirmé : « Je pense qu’il y a un problème en termes de résidence. Et vous savez, si vous êtes non-résident dans une ville ou dans une collectivité, il faut que vous attestiez d’une résidence d’une certaine durée. Donc, il n’y a aucune volonté d’exclure qui que ce soit dans ce processus. »

En réaction, Cellou Dalein Diallo accuse le chef du gouvernement de travestir la réalité : « Le rôle de Bah Oury, c’est de justifier ce que la junte a pris comme décision. J’avais tous les trois documents qui mettent en évidence ma résidence ici à Abidjan, à tous les niveaux. J’avais mon extrait de naissance biométrique, ma carte d’identité biométrique, mon passeport ordinaire en cours de validité, mon passeport diplomatique expiré en 2020. Et j’avais tous les documents requis. Alors, j’ai présenté. On a dit non, on n’a même pas voulu examiner les documents. On a dit que des instructions ont été données, que je ne dois pas être recensé. Donc, ce que le Premier ministre dit, vraiment, c’est de la contre-vérité. » a confié l’opposant en exil sur les ondes de RFI.