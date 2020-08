À la tête du l’Union pour le Changement de la Guinée (UCG), Idrissa Cherif ancien, ministre sous la junte militaire dirigée par Moussa Dadis Camara, s’est prêté à nos questions depuis Abidjan.

Au cours de cet entretien, M. Cherif a annoncé sa candidature à la présidentielle du 18 octobre 2020 «avec ou sans Alpha Condé» choisi comme candidat du Rpg Arc-en-ciel. Il évoque aussi les manifestations politiques.

De la candidature d’Alpha Condé

«C’est un choix de son parti du Rpg Arc-en-ciel. Si la Constitution permet au président d’être candidat, mais je ne vois pas pourquoi je vais m’opposer à cela. Une constitution a été déjà faite, nous avons dit qu’on n’est pas d’accord, mais elle a tout de même été adoptée. Aujourd’hui la guerre est terminée, il faut tourner la page et regarder l’avenir. Chacun déposera sa candidature et le conseil constitutionnel va siéger sur la candidature des uns et des autres».

Sa participation à la présidentielle

« Je suis candidat à l’élection présidentielle de 2020. Au sein de mon parti, je suis entrain de m’organiser avec tout le monde, pour pouvoir participer à ces élections et puis les remporter. Nous avons une convention qui aura lieu très bientôt. Avec ou sans Alpha Condé, je me suis préparé à aller à ces élections.

«La guerre est terminée»

«On a boycotté beaucoup de choses en Guinée. Depuis plusieurs mois, on ne fait que des manifestations, mais quels sont les résultats que cela a donné? On a marché contre le double scrutin du 22 mars, mais cela a été organisé. Cette guerre est terminée. La Guinée s’est dotée d’une nouvelle Constitution et c’est cette Constitution qui reste et demeure. Les polémiques qui y sont autour, moi je ne participe pas à ces polémiques. Jai une stratégie qu’on a adopté au sein de notre parti».