L’Association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI) a révélé avoir repéré 354 promesses issues des différents secteurs, dans la gouvernance actuelle. Comme à l’accoutumée, cette structure a publié son 8ème rapport Lahidi portant sur les nouvelles promesses du Président Alpha Condé, devant les médias, ce mardi 11 mai 2021, à la Maison de la Presse.

Ces 354 promesses sont issues des programmes de gouvernance pour la période 2020-2026 de l’actuel Chef de l’État et de son gouvernement. Elles ont été repérées entre autres dans:

-le programme de gouvernance de l’année indiquée ci-dessus, avec 200 promesses;

-la déclaration de la politique générale du premier ministre Kassory Fofana, avec 113 promesses;

-le discours du “Gouverner autrement” du Président Alpha Condé avec 25 promesses…

Il ressort d’une analyse faite par Ablogui que les secteurs Economie-Finances, Éducation et les Mines, ont enregistré les plus grands nombres de promesses. En prenant par secteur, celui d’Enonomie-Finances comptabilise à lui seul 49 engagements, soit près de 14% de l’ensemble des promesses.

«Par contre, le secteur du Tourisme et de l’Hôtellerie enregistre le plus faible nombre de promesses. Nous n’avons enregistré que seulement 2 promesses dans ce secteur. Le faible taux de promesses dans ce domaine laisse présager un manque d’attention accordée à ce secteur pour les six prochaines années. Nous avons enregistré près d’une centaine (91 exactement) de promesses “imprécises”. Il s’agit des engagements formulés par le Président et son Premier ministre dans des termes généralistes, vagues et flous. A cause du caractère imprécis de certains engagements, notre plateforme ne va finalement suivre et évaluer que 263 promesses», rapporte Ablogui.

Publicité

La structure signale que certains engagements pris par Alpha Condé en 2015 ont été reconduits dans son programme de gouvernance 2020-2026. Elle ajoute également que d’autres promesses faites dans l’ancien programme de gouvernance (2015-2020), ont été simplement “abandonnés”.

En Guinée, le secteur des Mines fait face à d’énormes promesses. Pourtant, il est considéré comme l’un des maillons forts du développement socioéconomique.

«C’est un secteur qui compte 29 promesses, dont 18 sont issues du programme de gouvernance 2020-2026, du Président de la République et 7 de la déclaration de politique générale du Premier ministre Kassory Fofana et 3 de sources médias. Nous avons quand même noté la volonté affirmée du président de la République, d’accroître la production minière, de construire de nouvelles infrastructures des industries extractives…», dévoile Alfa Diallo, président d’Ablogui.

Cela se traduit par des engagements qui consistent à faire passer la capacité de production d’alumine de 600 000 tonnes actuellement à 1,6 million de tonnes en 2025. En plus de 4,5 millions de tonnes à l’horizon 2030.

«Il y a la promesse d’augmenter la production industrielle de l’or de 13 tonnes en 2019 à 18 tonnes en 2025. L’objectif est de passer à 50 tonnes à l’horizon 2030. Il y a aussi des promesses de construire trois usines de transformation de la bauxite en alumine (…)», a expliqué le président d’Ablogui.

L’objectif du rapport Lahidi est de permettre aux citoyens de se doter d’un outil d’évaluation objective et impartiale des actions du Chef de l’État sur la base des engagements pris en période électorale.