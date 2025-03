L’État a lancé une vaste opération de démolition de maisons la semaine dernière à Samataran Village, un quartier de la commune urbaine de Kagbélen. Sur place, plusieurs dizaines d’habitations ont été rasées, laissant de nombreuses familles sans abri, contraintes de passer la nuit dehors.

Maisons éventrées, clôtures détruites, concessionnaires délogés… C’est le triste décor de cette opération qui intervient en plein mois de Ramadan et de Carême, une période de recueillement pour de nombreux habitants.

Sous le choc, Mohamed Lamine Soumah, l’une des victimes, témoigne : “Depuis l’an 2000, je vis ici avec ma famille. On avait reçu un préavis, mais le jour où ils sont venus démolir, personne ne nous a prévenus. Tout s’est fait brutalement. J’ai eu un choc moral, on a dû m’emmener à l’hôpital Ignace Deen mercredi dernier. Aujourd’hui, on ne dort plus tranquillement, la poussière nous étouffe. Mais faute de moyens, nous n’avons nulle part où aller, alors nous restons ici”, confie-t-il, désemparé.

Tout comme lui, M’mah Bangoura a vu sa maison s’effondrer sous les bulldozers. Désormais, elle et ses deux enfants dorment à la belle étoile. “En ce début de Ramadan, ils ont mis toutes nos affaires dehors. Je prépare ici, je dors ici avec mes enfants. Nous vivons une situation très difficile. Je lance un appel aux autorités et aux personnes de bonne volonté pour qu’elles nous viennent en aide”, plaide-t-elle.

Un projet d’extension routière en cause

Interrogé sur les raisons de ces démolitions, Alseny Baïlo Camara, président du Conseil de quartier de Samataran Village, évoque un projet d’aménagement routier.

“La première vague de démolitions a eu lieu avant ma prise de fonction. La seconde, entamée la semaine dernière, vise à aménager la route. Avant cela, une délégation de la Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (DATU) nous avait prévenus. J’ai informé les bureaux des femmes et des jeunes ainsi que les chefs de secteur pour relayer l’information. Un recensement des habitations a été réalisé, et chaque maison a été identifiée par un numéro. Ces numéros serviront de référence pour les indemnisations promises par l’État”, assure-t-il.

Reste à savoir si ces compensations arriveront à temps pour ces familles qui, aujourd’hui, se retrouvent sans toit et plongées dans l’incertitude.