Dans le cadre du Prix littéraire des lycéens de Guinée, organisé par le Centre de Lecture Publique et d’Animation Culturelle (CELPAC), les élèves du groupe scolaire Les Écureuils de Lambanyi ont interprété, ce samedi 11 janvier 2025, une pièce de théâtre inspirée du roman Le Secret de Hadja Zenab Koumanthio Diallo.

À travers une déclamation de slam, une lecture et une mise en scène, le club littéraire des Écureuils, regroupant une vingtaine d’élèves, a présenté Le Secret de Koumanthio, l’une des figures pionnières de la littérature guinéenne, devant un public composé d’éditeurs et d’écrivains.

Sadialiou Barry, responsable du projet du Prix littéraire des lycéens au sein du groupe scolaire Les Écureuils de Lambanyi, a expliqué que la présentation des élèves avait été préparée avec difficulté, car elle coïncidait avec les congés de fin d’année et les évaluations. Il a précisé qu’ils avaient commencé la lecture pendant les vacances et réparti les rôles. Malgré les congés, le travail avait continué à travers des plateformes comme WhatsApp. Les rôles avaient été distribués et la mise en scène préparée, et, selon lui, grâce à Dieu, la présentation avait pu être réalisée avec succès.

“Je pense que l’objectif est atteint à plus de 100 %. Nous n’avons pas seulement fait une simple présentation de la lecture, mais nous avons aussi mis en scène l’œuvre. De plus, nous avons créé un club littéraire. Dans le cadre du Prix, 20 lycéens constituent le comité de lecture, mais chez nous, ce sont plus de 30 acteurs. Après la lecture, nous avons également encouragé les élèves à s’adonner à l’écriture. Par exemple, une élève du club a écrit un slam inspiré de ce livre. Ce concours a, non seulement, favorisé l’esprit critique des élèves, mais a aussi suscité chez eux l’envie d’écrire, notamment à travers le slam”, a expliqué Sadialiou Barry.

Cette année, dix lycées participent au concours national, répartis entre cinq à Conakry et cinq à l’intérieur du pays. L’objectif principal de l’initiative est de promouvoir la lecture et l’écriture, en particulier dans les établissements scolaires. Marie-Paul Huet, coordinatrice du Prix littéraire des lycéens de Guinée, semble ravie de cette prestation et exprime sa satisfaction sans dissimuler sa joie.

“J’ai l’impression que les élèves ont fait une lecture extrêmement approfondie et fine du roman, en abordant avec pertinence les problématiques sociales que soulève le mariage traditionnel, que ce soit au Fouta ou ailleurs. Leur analyse n’est pas purement critique, mais elle met bien en lumière les enjeux soulevés par l’œuvre. Ils ont fait preuve de beaucoup de respect envers l’écriture de Hadja Zenab Koumanthio Diallo. Je pense que c’est une excellente démarche. L’enthousiasme est palpable ici. Plus de 20 élèves ont participé à l’analyse, à la mise en scène et à la présentation du livre et la salle était pleine d’enthousiasme. Les Écureuils ont parfaitement rempli leur mission, mais leur travail reste à approfondir chaque mois. Nous voyons aussi que cela suscite un grand intérêt chez les élèves à l’intérieur du pays. Je pense qu’il est erroné de dire que les Guinéens n’aiment pas lire. Si l’on leur donne de bons romans et que l’on les accompagne dans leur lecture, les élèves peuvent réaliser des prodiges.”

La proclamation du lauréat du Prix littéraire des lycéens de Guinée aura lieu durant les “72 heures du livre” le 23 avril 2025. Le récipiendaire remportera 5 millions de francs guinéens.